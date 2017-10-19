В Харькове протаранивший пешеходов Lexus пытался проскочить на красный свет

Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло в центре Харькова. Lexus, устроивший катастрофу на перекрестке и подавивший пешеходов, ехал на красный свет.
По информации украинской полиции, причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения.
Олег Бех, начальник Главного управления Нацполиции по Харьковской области: «На пересечении Сумской улицы и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX, которым управляла 20-летняя девушка, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого сидел 49-летний мужчина. От удара японская машина вылетела на тротуар и протаранила 11 пешеходов. Пятеро из них погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения».
Позже стало известно, что число жертв катастрофы увеличилось до 6. По информации «Интерфакса», одна из пострадавших — беременная женщина.
Девушка, управлявшая автомобилем Lexus, уже задержана, она проходит медицинское освидетельствование. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.
Олег Бех, начальник Главного управления Нацполиции по Харьковской области: «На пересечении Сумской улицы и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX, которым управляла 20-летняя девушка, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого сидел 49-летний мужчина. От удара японская машина вылетела на тротуар и протаранила 11 пешеходов. Пятеро из них погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения».
Позже стало известно, что число жертв катастрофы увеличилось до 6. По информации «Интерфакса», одна из пострадавших — беременная женщина.
Девушка, управлявшая автомобилем Lexus, уже задержана, она проходит медицинское освидетельствование. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.
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