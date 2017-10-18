Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Суд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора». Санкт-Петербург, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора»

    Суд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора»

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    Суд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора»

    Суд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора»

    Суд в Петербурге начал рассматривать дело психологического центра «Зеора»

      Организаторов тренинг-центра обвиняют в создании учреждения, которое посягало на личности и права граждан. «Зеора» по своей структуре больше напоминала секту.

      Сегодня Невский районный суд начал рассматривать по существу нашумевший иск о ликвидации тренинговой компании «Зеора». В Главном управлении Минюста (представители ведомства выступают истцами на этом процессе) убеждены, что в автономной некоммерческой организации стремились не помогать клиентам достигать личностного роста, как заявляли ее руководители, а выманить у адептов как можно больше денег.

      В отношении супругов Виктора и Ольги Маркеловых уже возбуждено уголовное дело по статье «Создание организации, посягающей на личность и права граждан». Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

      По версии следствия, сотни человек оказались в психологической зависимости от курсов и компании, напоминающей по своей структуре обычную секту. Одна из последовательниц учения три года назад даже покончила жизнь самоубийством. Однако адвокат ответчика отрицает возможную взаимосвязь этих событий и настаивает на том, что не успел ознакомиться с материалами дела.

      Поэтому сегодняшнее заседание перенесли на конец октября. Возможно, тогда и станет ясно, будет ли поставлена точка в профессиональной карьере супругов Маркеловых как руководителей тренинговой компании «Зеора».

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