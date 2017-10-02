Организатора питерского тренинг-центра отправили под домашний арест

Ольга Маркелова полностью отрицает свою вину, как и ее супруг Виктор. Они заявляют, что использовали в своей психологической практике разрешенные методики, и привести к суициду их деятельность не могла.
Фрунзенский районный суд вынес меру пресечения Ольге Маркеловой. Одна из руководителей центра личностного тренинга «Зеора» пробудет под домашним арестом до 28 октября. А в эти минуты меру пресечения избирают ее супругу Виктору.
Мужа и жену подозревают в организации компании, посягающей на личность и права граждан. Пять лет назад они создали фирму по личностному тренингу. Организаций со схожими вывесками в Петербурге сотни. Всего за несколько занятий клиентам обещали помочь в семейной жизни и бизнесе.
Но следователи посчитали, что их деятельность наносит серьезный психологический урон людям. В зале суда оба подозреваемых появились порознь. Ольгу поместили за решетку, а Виктор находился у зала суда. При этом они не признают свою вину и выступают против домашнего ареста.
Ольга Маркелова, обвиняемая: «Я, в отличие, наверное, от многих людей работаю по своей специальности. У меня первое образование — высшее, социально культурная деятельность. Это шоу, карнавалы, вечеринки. Второе образование — Финэк. И я провожу все свои программы так, как меня учили в этом учреждении».
Виктор Маркелов, обвиняемый: «Тут есть экспертиза, которая говорит, что подобные программы могут проводить только профессиональные психологи с квалификацией клинических психологов, которым я и являюсь. Мной такие курсы пройдены. И в приложении к диплому у меня есть все документы. У меня диплом 2007 года».
Между тем психологи называют тренинги серьезной современной проблемой. За последние десять лет, говорят специалисты, число подобных организаций возросло. Причем у многих из них нет официальных документов и разрешений на психологическую работу, и они не облагаются налогом. А клиентов, которые туда попадают, нередко программируют или гипнотизируют.
На центр личностного тренинга «Зеора» оперативники обратили внимание еще три года назад. Тогда по непонятным причинам под поезд бросилась Оксана Дмитровская, которая также была клиентом фирмы. Сегодня во время избрания меры пресечения обвиняемые вспомнили об этой трагедии, однако сообщили, что их методики не могли действовать негативно.
Мужа и жену подозревают в организации компании, посягающей на личность и права граждан. Пять лет назад они создали фирму по личностному тренингу. Организаций со схожими вывесками в Петербурге сотни. Всего за несколько занятий клиентам обещали помочь в семейной жизни и бизнесе.
Но следователи посчитали, что их деятельность наносит серьезный психологический урон людям. В зале суда оба подозреваемых появились порознь. Ольгу поместили за решетку, а Виктор находился у зала суда. При этом они не признают свою вину и выступают против домашнего ареста.
Ольга Маркелова, обвиняемая: «Я, в отличие, наверное, от многих людей работаю по своей специальности. У меня первое образование — высшее, социально культурная деятельность. Это шоу, карнавалы, вечеринки. Второе образование — Финэк. И я провожу все свои программы так, как меня учили в этом учреждении».
Виктор Маркелов, обвиняемый: «Тут есть экспертиза, которая говорит, что подобные программы могут проводить только профессиональные психологи с квалификацией клинических психологов, которым я и являюсь. Мной такие курсы пройдены. И в приложении к диплому у меня есть все документы. У меня диплом 2007 года».
Между тем психологи называют тренинги серьезной современной проблемой. За последние десять лет, говорят специалисты, число подобных организаций возросло. Причем у многих из них нет официальных документов и разрешений на психологическую работу, и они не облагаются налогом. А клиентов, которые туда попадают, нередко программируют или гипнотизируют.
На центр личностного тренинга «Зеора» оперативники обратили внимание еще три года назад. Тогда по непонятным причинам под поезд бросилась Оксана Дмитровская, которая также была клиентом фирмы. Сегодня во время избрания меры пресечения обвиняемые вспомнили об этой трагедии, однако сообщили, что их методики не могли действовать негативно.
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