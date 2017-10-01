«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Создатели психологических тренингов задержаны по делу о самоубийстве клиентки

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    • Фото: vk.com
    Создатели психологических тренингов задержаны по делу о самоубийстве клиентки

    Создатели психологических тренингов задержаны по делу о самоубийстве клиентки

    Создатели психологических тренингов задержаны по делу о самоубийстве клиентки
  • Фото: vk.com

    • В Петербурге задержали создателей психологического тренинга, одна из клиенток которого совершила самоубийство.

    В Санкт-Петербурге задержаны супруги, организовавшие тренинги, на которых применялись опасные для психического здоровья клиентов приемы. О задержании сообщили в региональном управлении СК.

    Ранее сотрудники СК и ФСБ провели обыски дома у фигурантов и в съемном помещении, где эти тренинги проводились.

    46-летний мужчина и 45-летняя женщина подозреваются в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Эксперты подтвердили, что на тренингах в их центре «Зеора» применялись техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью участников. По данным следствия, одна из клиенток центра в 2014 году покончила с собой.

    В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения.

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