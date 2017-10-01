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    В Петербурге обыскали тренинг-центр по делу о психическом насилии над клиентами

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    В Петербурге обыскали <nobr>тренинг-центр</nobr> по делу о психическом насилии над клиентами

    В Петербурге обыскали тренинг-центр по делу о психическом насилии над клиентами

    В Петербурге обыскали <nobr>тренинг-центр</nobr> по делу о психическом насилии над клиентами

    Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в петербургском тренинговом центре «Зеора».

    Как сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства тренинговой организации.

    Источник: «Обыски прошли в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов».

    Собеседник агентства отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По предварительным данным, на тренингах, проводимых в центре, применялись техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью участников.

    По некоторым данным, летом 2014 года одна из клиенток тренинговых программ «Зеоры» покончила с собой. Предположительно, смерть женщины связана с психическим воздействием, которое оказывалось на нее в центре.

    В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт участия сотрудников ведомства в обысках, но подробных комментариев не дали.

    Организация «Международное содружество креативного коучинга „Зеора“» действует в Петербурге более 10 лет. Тренинги проводятся не только в Северной Столице, но и в других городах России. Ранее они прошли в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде, Саратове, Кургане и Магнитогорске.

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