В Петербурге обыскали тренинг-центр по делу о психическом насилии над клиентами

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в петербургском тренинговом центре «Зеора».
Как сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства тренинговой организации.
Источник: «Обыски прошли в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов».
Собеседник агентства отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По предварительным данным, на тренингах, проводимых в центре, применялись техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью участников.
По некоторым данным, летом 2014 года одна из клиенток тренинговых программ «Зеоры» покончила с собой. Предположительно, смерть женщины связана с психическим воздействием, которое оказывалось на нее в центре.
В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт участия сотрудников ведомства в обысках, но подробных комментариев не дали.
Организация «Международное содружество креативного коучинга „Зеора“» действует в Петербурге более 10 лет. Тренинги проводятся не только в Северной Столице, но и в других городах России. Ранее они прошли в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде, Саратове, Кургане и Магнитогорске.
Источник: «Обыски прошли в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов».
Собеседник агентства отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По предварительным данным, на тренингах, проводимых в центре, применялись техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью участников.
По некоторым данным, летом 2014 года одна из клиенток тренинговых программ «Зеоры» покончила с собой. Предположительно, смерть женщины связана с психическим воздействием, которое оказывалось на нее в центре.
В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт участия сотрудников ведомства в обысках, но подробных комментариев не дали.
Организация «Международное содружество креативного коучинга „Зеора“» действует в Петербурге более 10 лет. Тренинги проводятся не только в Северной Столице, но и в других городах России. Ранее они прошли в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде, Саратове, Кургане и Магнитогорске.
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