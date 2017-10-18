В Москве задержали замглавы финансово-экономического управления ФСИН

Заместитель начальника
финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева задержана по делу замдиректора ведомства Олега Коршунова.
Высокопоставленная сотрудница ФСИН была задержана на своем рабочем месте в здании центрального аппарата ведомства на Житной улице в Москве. Операцию провели сотрудники управления «М» ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Информацию о задержании уже подтвердили в СКР. В ведомстве отметили, что в действиях сотрудницы ФСИН усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Пособничество в растрате».
Также официальный представитель СКР Светлана Петренко напомнила, что сейчас продолжается расследование дела в отношении замглавы ФСИН Олега Коршунова, который обвиняется в растрате на общую сумму более 160 млн рублей.
Олег Коршунов с 14 сентября находится под арестом. По данным следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставку продуктов и топлива по завышенным ценам. Кроме того, к Коршунову возникли вопросы, связанные со строительством СИЗО «Кресты-2» в Петербурге, которое он курировал.
Информацию о задержании уже подтвердили в СКР. В ведомстве отметили, что в действиях сотрудницы ФСИН усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Пособничество в растрате».
Также официальный представитель СКР Светлана Петренко напомнила, что сейчас продолжается расследование дела в отношении замглавы ФСИН Олега Коршунова, который обвиняется в растрате на общую сумму более 160 млн рублей.
Олег Коршунов с 14 сентября находится под арестом. По данным следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставку продуктов и топлива по завышенным ценам. Кроме того, к Коршунову возникли вопросы, связанные со строительством СИЗО «Кресты-2» в Петербурге, которое он курировал.
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