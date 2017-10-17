Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч Кубка Кремля

Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля».
В первом же матче знаменитая россиянка уступила Магдалене Рыбариковой — встреча закончилась со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне.
Отметим, что сегодняшнего матча Шараповой поклонники ждали целых 10 лет. Спортсменка не принимала участия в Кубке Кремля с 2007 года.
Надо сказать, что совсем недавно Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка стала триумфатором турнира в китайском Тяньцзине.
Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне.
Отметим, что сегодняшнего матча Шараповой поклонники ждали целых 10 лет. Спортсменка не принимала участия в Кубке Кремля с 2007 года.
Надо сказать, что совсем недавно Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка стала триумфатором турнира в китайском Тяньцзине.
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