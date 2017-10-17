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    Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч Кубка Кремля

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч Кубка Кремля

    Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч Кубка Кремля

    Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч Кубка Кремля
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля».

    В первом же матче знаменитая россиянка уступила Магдалене Рыбариковой — встреча закончилась со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

    Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне.

    смотретьШарапова впервые за 10 лет вышла на корт на «ВТБ Кубке Кремля»
    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на «ВТБ Кубке Кремля»
    Отметим, что сегодняшнего матча Шараповой поклонники ждали целых 10 лет. Спортсменка не принимала участия в Кубке Кремля с 2007 года.

    Надо сказать, что совсем недавно Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка стала триумфатором турнира в китайском Тяньцзине.

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