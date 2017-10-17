Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

В московском спорткомплексе «Олимпийский» россиянка Мария Шарапова играет свой первый матч на Кубке Кремля по теннису. В соперницах — словачка Магдалена Рыбарикова. Чтобы увидеть Шарапову на турнире в столице, российским болельщикам пришлось ждать с 2007 года.
Самый представительный за последние годы со стабильным призовым фондом в 1,6 млн долларов. Но дело не только в сумме прописью на банковском чеке от Кубка Кремля, по крайней мере, не для всех.
Впервые за последние 10 лет на фиолетово-зеленом покрытии корта в Москве появилась первый номер в женской теннисной иерархии России. Ради Марии Шараповой организаторы даже немного изменили расписание — выигравшей два дня назад турнир в Китае теннисистке разрешили играть днем, а не вечером.
Впрочем, что касается акклиматизации, то спортсмены такого уровня уже ее почти не замечают. Они умеют приспосабливаться.
Это был трудный сезон для Шараповой — из-за травм, из-за того, что нелегко физически и ментально возвращаться спустя 15 месяцев разбирательств по мельдониевому делу. Но выиграть титул в Москве для нее, похоже, дело принципа.
Имя Шараповой по-прежнему оказывает магнетическое воздействие на зрителей. Прошлогоднюю отметку в 70 тысяч проданных билетов организаторы Кубка Кремля преодолели задолго до стартового розыгрыша.
Свой первый матч в Москве Маша играет против словачки Магдалены Рыбариковой. Она, как и Шарапова в Китае, тоже в воскресенье дошла до финала — на турнире в Австрии. Но Магдалена там шансом не воспользовалась. А у Марии, хотя путь и был длиннее, но в результате — положительные и хорошее настроение. Шарапова заявляет, что потихоньку набирает былую форму. Она уже не заглядывает далеко, а настраивается на конкретный матч, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
Впервые за последние 10 лет на фиолетово-зеленом покрытии корта в Москве появилась первый номер в женской теннисной иерархии России. Ради Марии Шараповой организаторы даже немного изменили расписание — выигравшей два дня назад турнир в Китае теннисистке разрешили играть днем, а не вечером.
Впрочем, что касается акклиматизации, то спортсмены такого уровня уже ее почти не замечают. Они умеют приспосабливаться.
Это был трудный сезон для Шараповой — из-за травм, из-за того, что нелегко физически и ментально возвращаться спустя 15 месяцев разбирательств по мельдониевому делу. Но выиграть титул в Москве для нее, похоже, дело принципа.
Имя Шараповой по-прежнему оказывает магнетическое воздействие на зрителей. Прошлогоднюю отметку в 70 тысяч проданных билетов организаторы Кубка Кремля преодолели задолго до стартового розыгрыша.
Свой первый матч в Москве Маша играет против словачки Магдалены Рыбариковой. Она, как и Шарапова в Китае, тоже в воскресенье дошла до финала — на турнире в Австрии. Но Магдалена там шансом не воспользовалась. А у Марии, хотя путь и был длиннее, но в результате — положительные и хорошее настроение. Шарапова заявляет, что потихоньку набирает былую форму. Она уже не заглядывает далеко, а настраивается на конкретный матч, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
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