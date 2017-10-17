Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля. теннис, Шарапова. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

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    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

    Шарапова впервые за 10 лет вышла на корт на Кубке Кремля

      В московском спорткомплексе «Олимпийский» россиянка Мария Шарапова играет свой первый матч на Кубке Кремля по теннису. В соперницах — словачка Магдалена Рыбарикова. Чтобы увидеть Шарапову на турнире в столице, российским болельщикам пришлось ждать с 2007 года.

      Самый представительный за последние годы со стабильным призовым фондом в 1,6 млн долларов. Но дело не только в сумме прописью на банковском чеке от Кубка Кремля, по крайней мере, не для всех.

      Впервые за последние 10 лет на фиолетово-зеленом покрытии корта в Москве появилась первый номер в женской теннисной иерархии России. Ради Марии Шараповой организаторы даже немного изменили расписание — выигравшей два дня назад турнир в Китае теннисистке разрешили играть днем, а не вечером.

      Впрочем, что касается акклиматизации, то спортсмены такого уровня уже ее почти не замечают. Они умеют приспосабливаться.

      Это был трудный сезон для Шараповой — из-за травм, из-за того, что нелегко физически и ментально возвращаться спустя 15 месяцев разбирательств по мельдониевому делу. Но выиграть титул в Москве для нее, похоже, дело принципа.

      Имя Шараповой по-прежнему оказывает магнетическое воздействие на зрителей. Прошлогоднюю отметку в 70 тысяч проданных билетов организаторы Кубка Кремля преодолели задолго до стартового розыгрыша.

      Свой первый матч в Москве Маша играет против словачки Магдалены Рыбариковой. Она, как и Шарапова в Китае, тоже в воскресенье дошла до финала — на турнире в Австрии. Но Магдалена там шансом не воспользовалась. А у Марии, хотя путь и был длиннее, но в результате — положительные и хорошее настроение. Шарапова заявляет, что потихоньку набирает былую форму. Она уже не заглядывает далеко, а настраивается на конкретный матч, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

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