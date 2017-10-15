Шарапова выиграла турнир WTA впервые после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации в китайском Тяньцзине. Это первая победа российской теннисистки на турнирах WTA с момента возвращения на корт после дисквалификации.
В финале турнира в Тяньцзине Мария Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко в двух сетах — 7:5, 7:6 (10:8).
При этом по ходу первого сета россиянка уступала 1:4, но из следующих семи геймов она проиграла сопернице только один. По ходу второго сета россиянка опять же уступала сопернице — 1:5 и вновь смогла переломить ход игры, довести дело до тай-брейка и отпраздновать первую с мая 2015 года победу. Всего же это 36-й титул россиянки в одиночном разряде.
Отметим также, что в течение всего турнира Шарапова не проиграла ни одного сета.
Из Китая теннисистка отправится в Москву на «ВТБ Кубок Кремля», организаторы которого предоставили спортсменке специальное приглашение. Первый матч на Кубке Кремля Шарапова проведет 17 октября. Ее соперницей по первому кругу стала словачка Магдалена Рыбарикова.
При этом по ходу первого сета россиянка уступала 1:4, но из следующих семи геймов она проиграла сопернице только один. По ходу второго сета россиянка опять же уступала сопернице — 1:5 и вновь смогла переломить ход игры, довести дело до тай-брейка и отпраздновать первую с мая 2015 года победу. Всего же это 36-й титул россиянки в одиночном разряде.
Отметим также, что в течение всего турнира Шарапова не проиграла ни одного сета.
Из Китая теннисистка отправится в Москву на «ВТБ Кубок Кремля», организаторы которого предоставили спортсменке специальное приглашение. Первый матч на Кубке Кремля Шарапова проведет 17 октября. Ее соперницей по первому кругу стала словачка Магдалена Рыбарикова.
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