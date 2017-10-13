Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Мария Шарапова подтвердила свое участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.
Как отметили организаторы турнира, до последнего момента участие знаменитой россиянки было под вопросом, но сегодня было подтверждено, что Шарапова прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления в китайском Тяньцзине.
Теннисистка получил wild card (специальное приглашение) в основную сетку от организаторов. Кубок Кремля пройдет в Москве с 14 по 22 октября.
Отметим, что Шарапова, которая в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, ни разу не побеждала на Кубке Кремля. Спортсменка не принимала участия в турнире с 2007 года.
Сейчас Шарапова продолжает борьбу за победу на турнире в китайском Тяньцзине. В полуфинале ей предстоит играть с Пен Шуай из КНР.
Теннисистка получил wild card (специальное приглашение) в основную сетку от организаторов. Кубок Кремля пройдет в Москве с 14 по 22 октября.
Отметим, что Шарапова, которая в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, ни разу не побеждала на Кубке Кремля. Спортсменка не принимала участия в турнире с 2007 года.
Сейчас Шарапова продолжает борьбу за победу на турнире в китайском Тяньцзине. В полуфинале ей предстоит играть с Пен Шуай из КНР.
Комментарии