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ЧП. Расследование

    Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

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    • Фото: РИА Новости, Антон Денисов
    Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

    Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

    Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»
  • Фото: РИА Новости, Антон Денисов

    • Мария Шарапова подтвердила свое участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

    Как отметили организаторы турнира, до последнего момента участие знаменитой россиянки было под вопросом, но сегодня было подтверждено, что Шарапова прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления в китайском Тяньцзине.

    Теннисистка получил wild card (специальное приглашение) в основную сетку от организаторов. Кубок Кремля пройдет в Москве с 14 по 22 октября.

    Отметим, что Шарапова, которая в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, ни разу не побеждала на Кубке Кремля. Спортсменка не принимала участия в турнире с 2007 года.

    Сейчас Шарапова продолжает борьбу за победу на турнире в китайском Тяньцзине. В полуфинале ей предстоит играть с Пен Шуай из КНР.

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