В Совфеде рассказали о судьбе военной группировки РФ после победы в Сирии

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет сокращать военную группировку в Сирии после завершения основной фазы военной операции.
По словам первого заместителя главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сейчас в Сирии у России «находятся 34 летательных аппарата, убирать их нет смысла». При этом сенатор не стал уточнить, входят ли в это число не только самолеты, но и вертолеты.
При этом Клинцевич подчеркнул, что военная операция в Сирии будет завершена до конца этого года, передает «Интерфакс».
Франц Клинцевич, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «До конца года — это пессимистический расчет — мы закончим все, что связано с Сирией и с терроризмом».
Напомним, накануне, 16 октября, Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция по борьбе с террористами в Сирии идет к завершению. В Минобороны РФ же ранее сообщали, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
При этом Клинцевич подчеркнул, что военная операция в Сирии будет завершена до конца этого года, передает «Интерфакс».
Франц Клинцевич, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «До конца года — это пессимистический расчет — мы закончим все, что связано с Сирией и с терроризмом».
Напомним, накануне, 16 октября, Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция по борьбе с террористами в Сирии идет к завершению. В Минобороны РФ же ранее сообщали, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
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