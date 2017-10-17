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    В Совфеде рассказали о судьбе военной группировки РФ после победы в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Совфеде рассказали о судьбе военной группировки РФ после победы в Сирии

    В Совфеде рассказали о судьбе военной группировки РФ после победы в Сирии

    В Совфеде рассказали о судьбе военной группировки РФ после победы в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет сокращать военную группировку в Сирии после завершения основной фазы военной операции.

    По словам первого заместителя главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сейчас в Сирии у России «находятся 34 летательных аппарата, убирать их нет смысла». При этом сенатор не стал уточнить, входят ли в это число не только самолеты, но и вертолеты.

    При этом Клинцевич подчеркнул, что военная операция в Сирии будет завершена до конца этого года, передает «Интерфакс».

    Франц Клинцевич, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «До конца года — это пессимистический расчет — мы закончим все, что связано с Сирией и с терроризмом».

    смотретьШойгу заявил о скором завершении операции против террористов в Сирии
    Шойгу заявил о скором завершении операции против террористов в Сирии
    Напомним, накануне, 16 октября, Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция по борьбе с террористами в Сирии идет к завершению. В Минобороны РФ же ранее сообщали, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.

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