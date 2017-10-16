Шойгу заявил о скором завершении операции против террористов в Сирии

Операция по борьбе с террористами в Сирии идет к завершению. Об этом завил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.
Сергей Шойгу: «Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии».
По словам Шойгу, между сторонами накопилось много вопросов. Помимо сотрудничества в военной и военно-технической сферах, основным остается вопрос, «связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», передает РИА Новости.
Сергей Шойгу: «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии. А на днях сирийские войска вошли в Меядин — крупнейший город, подконтрольный «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
По словам Шойгу, между сторонами накопилось много вопросов. Помимо сотрудничества в военной и военно-технической сферах, основным остается вопрос, «связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», передает РИА Новости.
Сергей Шойгу: «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии. А на днях сирийские войска вошли в Меядин — крупнейший город, подконтрольный «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
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