Глава Минкомсвязи призвал сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»

Глава Минкомсвязи рассказал, как сократить расходы операторов
из-за пакета антитеррористических законов.
По словам Николая Никифорова, ведомство выступает за то, чтобы сократить срок хранения данных по так называемому пакету Яровой до одного месяца.
При этом глава Минкомсвязи подчеркнул, что затраты операторов из-за пакета антитеррористических законов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, передает ТАСС.
Также Никифоров сообщил, что ведомство подготовило постановление правительства по технологической реализации выпуска национальной криптовалюты.
Напомним, в пакет антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о разговорах и переписках пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы утверждали, что новые правила приведут к росту тарифов на сотовую связь в 2–3 раза.
При этом глава Минкомсвязи подчеркнул, что затраты операторов из-за пакета антитеррористических законов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, передает ТАСС.
Также Никифоров сообщил, что ведомство подготовило постановление правительства по технологической реализации выпуска национальной криптовалюты.
Напомним, в пакет антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о разговорах и переписках пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы утверждали, что новые правила приведут к росту тарифов на сотовую связь в 2–3 раза.
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