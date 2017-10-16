«Пакет Яровой» обойдется каждому из операторов в десятки миллиардов рублей в год

Минкомсвязь оценивает затраты операторов
из-за «пакета Яровой» в десятки миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава министерства Николай Никифоров.
Николай Никифоров: «Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год».
Документы, регулирующие внедрение положений данного пакета антитеррористических законов, будут внесены в правительство в октябре, передает ТАСС.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в 2–3 раза.
Документы, регулирующие внедрение положений данного пакета антитеррористических законов, будут внесены в правительство в октябре, передает ТАСС.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в 2–3 раза.
«Антитеррористический пакет»: в чем суть новых законов НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии