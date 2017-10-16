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    «Пакет Яровой» обойдется каждому из операторов в десятки миллиардов рублей в год

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    «Пакет Яровой» обойдется каждому из операторов в десятки миллиардов рублей в год

    «Пакет Яровой» обойдется каждому из операторов в десятки миллиардов рублей в год

    Минкомсвязь оценивает затраты операторов из-за «пакета Яровой» в десятки миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава министерства Николай Никифоров.

    Николай Никифоров: «Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год».

    Документы, регулирующие внедрение положений данного пакета антитеррористических законов, будут внесены в правительство в октябре, передает ТАСС.

    смотретьРСПП оценил затраты на выполнение «пакета Яровой» в 10 триллионов рублей
    РСПП оценил затраты на выполнение «пакета Яровой» в 10 триллионов рублей
    Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в 2–3 раза.
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