Путин поручил взять под контроль майнинг криптовалют

Государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Как рассказал министр, на совещании в Сочи президент привлек внимание к проблемам, связанным с криптовалютами. Среди них глава государства выделил сложности соблюдения антиотмывочного законодательства и случаи, связанные со сложностями идентификации.
Антон Силуанов, министр финансов: «Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль».
Также участники совещания договорились о том, что «государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне», передает ТАСС.
Напомним, накануне, 10 октября, Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. В совещании принимали участие Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.
Антон Силуанов, министр финансов: «Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль».
Также участники совещания договорились о том, что «государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне», передает ТАСС.
Напомним, накануне, 10 октября, Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. В совещании принимали участие Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.
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