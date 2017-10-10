Путин предложил наладить в России обращение криптовалюты «без лишних барьеров»

В России необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров, заявил Владимир Путин на первом предметном совещании по использованию цифровой валюты. В нем приняли участие главы ЦБ и Минфина, первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов.

Владимир Путин, по сути, подытожил дискуссию, быть или не быть в стране криптовалютам. Аргументы противников и сторонников известны — одни говорят про финансовые пирамиды и финансирование терроризма, другие — про новые технологии, без которых мы останемся во вчерашнем дне.



Президент признал, что использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов, финансирования терроризма и мошенничества.



Владимир Путин, президент РФ: «Большую популярность приобретают и получили уже виртуальные или криптовалюты. В некоторых странах они уже стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Я знаю позицию Центробанка. Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане».



Президент отметил: многие страны ищут законодательные пути регулирования криптовалют, и то же самое необходимо сделать и России.



Владимир Путин: «Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу. Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. При этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы».



По словам Путина, для цифровых валют нужно выстроить такую среду, которая позволит защитить интересы и граждан, и бизнеса, и государства.