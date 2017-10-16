Аналитик: Дуров использует скандал с ФСБ для рекламы

Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин считает, что Павел Дуров постарается извлечь максимум пользы из скандала с ФСБ.
В беседе с НСН эксперт заявил, что создатель популярного мессенджера будет искусственно нагнетать обстановку, чтобы привлечь новую аудиторию.
Эльдар Муртазин: «Глядя на модель поведения Дурова, можно предположить, что он до последнего будет раздувать скандал, а потом выплатит штраф или согласится на уступки, чтобы на этом фоне получить новую аудиторию. Для него это неплохая реклама, и он ей искусно пользуется. Сейчас Telegram не соблюдает установленные в России правила, исходя из того, что они не имеют офиса в стране и ведут работу из других государств. Де-факто они могут и не соблюдать эти правила, но тогда их программа будет ограничена или запрещена в России».
Эксперт не отрицает, что в случае блокировки мессенджера найдутся пути обхода. По его словам, можно до бесконечности «играть в догонялки», создавая аналогичные программы, но все они также заблокированы. При этом компания рискует потерять рынок.
Эльдар Муртазин: «Возможность обойти блокировку есть, но учитывая, что Telegram на фоне скандала с Роскомнадзором нарастил базу, им будет невыгодно терять рынок. В прошлый раз, когда Дуров бодался с Роскомнадзором, он смог сэкономить где-то 2,5–3 миллиона долларов на российской аудитории мессенджера. Сейчас в России Telegram использует несколько миллионов человек, причем как в крупных городах, так и в небольших».
Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. Павел Дуров назвал решение суда противоречащим Конституции РФ и заявил, что намерен обжаловать его.
Эльдар Муртазин: «Глядя на модель поведения Дурова, можно предположить, что он до последнего будет раздувать скандал, а потом выплатит штраф или согласится на уступки, чтобы на этом фоне получить новую аудиторию. Для него это неплохая реклама, и он ей искусно пользуется. Сейчас Telegram не соблюдает установленные в России правила, исходя из того, что они не имеют офиса в стране и ведут работу из других государств. Де-факто они могут и не соблюдать эти правила, но тогда их программа будет ограничена или запрещена в России».
Эксперт не отрицает, что в случае блокировки мессенджера найдутся пути обхода. По его словам, можно до бесконечности «играть в догонялки», создавая аналогичные программы, но все они также заблокированы. При этом компания рискует потерять рынок.
Эльдар Муртазин: «Возможность обойти блокировку есть, но учитывая, что Telegram на фоне скандала с Роскомнадзором нарастил базу, им будет невыгодно терять рынок. В прошлый раз, когда Дуров бодался с Роскомнадзором, он смог сэкономить где-то 2,5–3 миллиона долларов на российской аудитории мессенджера. Сейчас в России Telegram использует несколько миллионов человек, причем как в крупных городах, так и в небольших».
Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. Павел Дуров назвал решение суда противоречащим Конституции РФ и заявил, что намерен обжаловать его.
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