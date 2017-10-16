«Эмоции зашкаливали»: волонтеры рассказали, как нашли ребенка в лесу под Нижним Новгородом

В Нижегородской области завершилась масштабная поисковая операция. Сотни волонтеров и бойцы Росгвардии целые сутки разыскивали четырехлетнего Ярослава Балуева. Он отправился в лес за грибами вместе со своей семьей 14 октября и пропал.
В первые секунды мальчика приняли за маленького волонтера, который просто приехал на поиски со своими родителями. Четырехлетний Ярослав не плакал и не кричал. Спокойно ждал всего в полутора километрах от места, где его потеряли.
Сергей Шухрин, руководитель поискового отряда, волонтер: «Крикнули, он буквально в 20 метрах стоял, обернулся. Я, говорит, немножко промок, заблудился. Папа, говорит, наверное, переживает, ему на работу уже пора».
Сколько людей за него на самом деле переживали, он вряд ли представляет. Добровольцы из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Кировской области, несмотря на проливной дождь и холод, по первому зову бросили все дела и приехали на поиски.
В считаные часы поисковую операцию развернули МЧС, полиция и Росгвардия. Ярослава Балуева искали и с земли, и с воздуха. Несколько вертолетов постоянно кружили над лесом. По дорогам огромного лесного массива постоянно курсировала машина спасателей с мамой мальчика. Она отчаянно пыталась докричаться до ребенка. А сотни волонтеров неустанно прочесывали лес.
Встречу под проливным дождем работник местной администрации Артур Штоян теперь точно не забудет.
Артур Штоян: «Мы услышали метрах в 20 детский голос. Эмоции просто зашкаливали».
Ребенка нашли там, где уже и не думали искать. Тот квадрат до Артура и трех его товарищей прочесывали несколько раз, в том числе проверяли и тепловизорами, но безрезультатно.
Артур Штоян: «Иду и сам говорю себе: „Ярик, ну где ты?“. Услышали. Он стоял спокойно. Говорит: „Я потерялся. Это все меня ищут?“. Увидел — не поверил. Спросил его „Ты вертолеты видел?“. Он говорит: „Видел, но они меня не видели“».
На вопрос, где он спал ночью, Ярослав спокойно ответил: «В кроватке». Где он укрывался на самом деле, как в диком лесу провел целые сутки и даже не испугался в свои четыре года, для сотен волонтеров теперь останется тайной. Врачи диагностировали у мальчика всего лишь легкое переохлаждение.
Сергей Шухрин, руководитель поискового отряда, волонтер: «Крикнули, он буквально в 20 метрах стоял, обернулся. Я, говорит, немножко промок, заблудился. Папа, говорит, наверное, переживает, ему на работу уже пора».
Сколько людей за него на самом деле переживали, он вряд ли представляет. Добровольцы из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Кировской области, несмотря на проливной дождь и холод, по первому зову бросили все дела и приехали на поиски.
В считаные часы поисковую операцию развернули МЧС, полиция и Росгвардия. Ярослава Балуева искали и с земли, и с воздуха. Несколько вертолетов постоянно кружили над лесом. По дорогам огромного лесного массива постоянно курсировала машина спасателей с мамой мальчика. Она отчаянно пыталась докричаться до ребенка. А сотни волонтеров неустанно прочесывали лес.
Встречу под проливным дождем работник местной администрации Артур Штоян теперь точно не забудет.
Артур Штоян: «Мы услышали метрах в 20 детский голос. Эмоции просто зашкаливали».
Ребенка нашли там, где уже и не думали искать. Тот квадрат до Артура и трех его товарищей прочесывали несколько раз, в том числе проверяли и тепловизорами, но безрезультатно.
Артур Штоян: «Иду и сам говорю себе: „Ярик, ну где ты?“. Услышали. Он стоял спокойно. Говорит: „Я потерялся. Это все меня ищут?“. Увидел — не поверил. Спросил его „Ты вертолеты видел?“. Он говорит: „Видел, но они меня не видели“».
На вопрос, где он спал ночью, Ярослав спокойно ответил: «В кроватке». Где он укрывался на самом деле, как в диком лесу провел целые сутки и даже не испугался в свои четыре года, для сотен волонтеров теперь останется тайной. Врачи диагностировали у мальчика всего лишь легкое переохлаждение.
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