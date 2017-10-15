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    Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика. МЧС, Нижегородская область, дети и подростки, лес, поисковые операции, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика

    Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика

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    Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу <nobr>4-летнего</nobr> мальчика

    Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика

    Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу <nobr>4-летнего</nobr> мальчика

      Под Нижним Новгородом развернута масштабная поисковая операция. Накануне там пропал четырехлетний Ярослав Балуев. Обнаружить ребенка ночью с помощью тепловизоров не удалось.

      Рано утром к работе полиции и МЧС подключились волонтеры и Росгвардия. В небо подняли беспилотники, на место вылетел вертолет МЧС.

      О пропаже мальчика сообщили его родители. Вместе с четырехлетним и двухлетним сыновьями они отправились в лес за грибами в районе деревни Керженец. Когда взрослые ненадолго отлучились и оставили детей возле машины, старший мальчик пошел погулять и не вернулся.

      По словам волонтеров, местность, где потерялся ребенок, болотистая, к тому же там водятся медведи. На помощь местным поисковикам отправили отряды из соседних городов и регионов, в том числе из Москвы и Московской области.

      Ярослав был одет в зеленый плащ, камуфляжные штаны, серую шапку с черной звездой и резиновые сапоги. МЧС и полиция призывают всех, у кого есть такая возможность, присоединиться к поискам.

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