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    Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео. МЧС, Нижегородская область, дети и подростки, лес, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео

    Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео

    4 комментария
    • Кадр из видео: vk.com
    Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео

    Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео

    Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео
    • Кадр из видео: vk.com

      • Поисковая операция в Нижегородской области завершилась успешно — 4-летний Ярослав Балуев найден живым.

      Один из волонтеров, участвовавших в поисках маленького Ярослава, обнаружил мальчика живым. Ребенок был найден в лесу в полутора километрах от межведомственного оперативного штаба, который был развернут неподалеку от места пропажи мальчика.

      Сообщение об обнаружении ребенка поступило в 14:40. Состояние мальчика, который провел в лесу ночь, удовлетворительное.

      ГУ МЧС по Нижегородской области: «Состояние ребенка удовлетворительное. В данный момент волонтер с ребенком следуют по направлению к месту дислокации оперативных служб. По их прибытию медиками будет проведен осмотр мальчика».

      Уже появилось видео с места поисков. На кадрах видно, что волонтера, который принес мальчика на руках, встретили аплодисментами.

      В масштабной поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтеры. Были задействованы беспилотники и вертолет.

      смотретьПод Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика
      Под Нижним Новгородом ищут потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика
      Маленький Ярослав потерялся в лесу накануне. Его родители отправились в лес за грибами, а детей оставили у машины. Ярослав пошел погулять и не вернулся.

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