Потерявшийся в лесу под Нижним Новгородом мальчик найден живым: видео

Поисковая операция в Нижегородской области завершилась успешно —
4-летний Ярослав Балуев найден живым.
Один из волонтеров, участвовавших в поисках маленького Ярослава, обнаружил мальчика живым. Ребенок был найден в лесу в полутора километрах от межведомственного оперативного штаба, который был развернут неподалеку от места пропажи мальчика.
Сообщение об обнаружении ребенка поступило в 14:40. Состояние мальчика, который провел в лесу ночь, удовлетворительное.
ГУ МЧС по Нижегородской области: «Состояние ребенка удовлетворительное. В данный момент волонтер с ребенком следуют по направлению к месту дислокации оперативных служб. По их прибытию медиками будет проведен осмотр мальчика».
Уже появилось видео с места поисков. На кадрах видно, что волонтера, который принес мальчика на руках, встретили аплодисментами.
В масштабной поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтеры. Были задействованы беспилотники и вертолет.
Маленький Ярослав потерялся в лесу накануне. Его родители отправились в лес за грибами, а детей оставили у машины. Ярослав пошел погулять и не вернулся.
Сообщение об обнаружении ребенка поступило в 14:40. Состояние мальчика, который провел в лесу ночь, удовлетворительное.
ГУ МЧС по Нижегородской области: «Состояние ребенка удовлетворительное. В данный момент волонтер с ребенком следуют по направлению к месту дислокации оперативных служб. По их прибытию медиками будет проведен осмотр мальчика».
Уже появилось видео с места поисков. На кадрах видно, что волонтера, который принес мальчика на руках, встретили аплодисментами.
В масштабной поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтеры. Были задействованы беспилотники и вертолет.
Маленький Ярослав потерялся в лесу накануне. Его родители отправились в лес за грибами, а детей оставили у машины. Ярослав пошел погулять и не вернулся.
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