Число жертв взрыва в Сомали превысило 300

Число жертв теракта в столице Сомали Могадишо продолжает расти. Глава службы скорой помощи города Абдикадир Абдирахман сообщил, что на данный момент речь идет более чем о 300 погибших.
Абдикадир Абдирахман: «Мы можем подтвердить, что в результате взрыва погибли более 300 человек».
Как сообщает агентство Reuters, он не исключают, что эта цифра может возрасти, так как некоторые люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 276 погибших и еще 300 пострадавших.
Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в столице Сомали. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти страны считают, что к взрыву причастна связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаш». Она ведет вооруженную борьбу против властей страны и на ее счету уже несколько десятков терактов.
Как сообщает агентство Reuters, он не исключают, что эта цифра может возрасти, так как некоторые люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 276 погибших и еще 300 пострадавших.
Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в столице Сомали. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти страны считают, что к взрыву причастна связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаш». Она ведет вооруженную борьбу против властей страны и на ее счету уже несколько десятков терактов.
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