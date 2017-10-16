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Таинственная Россия

    Число жертв взрыва в Сомали выросло до 276

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    Число жертв взрыва в Сомали выросло до 276

    Число жертв взрыва в Сомали выросло до 276

    По меньшей мере 276 человек погибли, еще порядка 300 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в столице Сомали Могадишо.

    О количестве жертв сообщил министр информации федерального правительства страны Абдирахман Омар Осман. Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших.

    Омар Осман: «Список погибших возрос до 276 человек и около 300 пострадали в результате варварской атаки террористов „Аш-Шабаб“».

    смотретьСамая кровавая атака в истории Сомали: при взрыве грузовика погибли почти 200 человек
    Самая кровавая атака в истории Сомали: при взрыве грузовика погибли почти 200 человек
    Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с «Аль-Каидой» радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

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