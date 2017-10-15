Самая кровавая атака в истории Сомали: при взрыве грузовика погибли почти 200 человек

В результате субботнего взрыва в столице Сомали погибли не менее 189 человек, более 200 получили ранения.
Как сообщает AP, небывалое число жертв делает атаку самой кровавой за всю историю страны. Отмечается, что многие люди обгорели до неузнаваемости, за их жизни борются врачи.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
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