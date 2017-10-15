В ПАСЕ признали контрпродуктивность лишения России права голоса

Экс-главу ПАСЕ Педро Аграмунта, который добровольно покинул свой пост, заклевали за то, что на российском самолете слетал в Сирию, чтобы увидеть своими глазами, что происходит.
Когда вернулся, против него развернули целую кампанию, организованную украинской делегацией: дескать, какое он имел право вступать в контакт с русскими, лишенными в ПАСЕ права слова еще три года назад.
Когда начали выбирать нового главу, Москва логично заявила: раз выбирают без нас, то для нас новый председатель будет нелегитимен. Почему мы должны слушать тех, за кого не голосовали? Почему мы должны платить взносы туда, куда не пускают? Это дискриминация.
Глава украинской делегации заявил, что с трибуны ПАСЕ потребовал Россию судить за неуплату взносов. Но в ПАСЕ развели руками — не было такого — и объявили — ситуация с лишением российской делегации права голоса контрпродуктивна, что может означать — начинается подготовка к возвращению россиянам права голоса. Называют даже сроки — с нового года.
Пример сотрудничества без дискриминации, с решением проблем в глаза продемонстрировали в Санкт-Петербурге — на ассамблее Межпарламентского Союза.
Владимир Путин, президент РФ: «Убеждены: бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, скрытых повесток, использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща. Россия не раз призывала создать в этих целях широкую международную коалицию и по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором. К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей. Имею в виду практику введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии. Это, на наш взгляд, противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения».
Когда начали выбирать нового главу, Москва логично заявила: раз выбирают без нас, то для нас новый председатель будет нелегитимен. Почему мы должны слушать тех, за кого не голосовали? Почему мы должны платить взносы туда, куда не пускают? Это дискриминация.
Глава украинской делегации заявил, что с трибуны ПАСЕ потребовал Россию судить за неуплату взносов. Но в ПАСЕ развели руками — не было такого — и объявили — ситуация с лишением российской делегации права голоса контрпродуктивна, что может означать — начинается подготовка к возвращению россиянам права голоса. Называют даже сроки — с нового года.
Пример сотрудничества без дискриминации, с решением проблем в глаза продемонстрировали в Санкт-Петербурге — на ассамблее Межпарламентского Союза.
Владимир Путин, президент РФ: «Убеждены: бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, скрытых повесток, использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща. Россия не раз призывала создать в этих целях широкую международную коалицию и по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором. К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей. Имею в виду практику введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии. Это, на наш взгляд, противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения».
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