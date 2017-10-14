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    Путин назвал основные угрозы современному миру. Путин, Санкт-Петербург, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин назвал основные угрозы современному миру

    Путин назвал основные угрозы современному миру

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    Путин назвал основные угрозы современному миру

    Путин назвал основные угрозы современному миру

    Путин назвал основные угрозы современному миру

      Президент выступил на открытии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает делегатов этой старейшей политической организации мира, которая объединяет парламентариев 173 стран. В своей речи Путин назвал основные, по его мнению, угрозы современному миру.

      Владимир Путин высказал мнение, что попытки вмешаться в дела суверенных государств извне приносят хаос и дестабилизируют Ближний Восток, где распространился терроризм.

      Владимир Путин: «В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации Объединенных Наций».

      Также подобное вмешательство, по его словам, привело к эскалации напряженности в Северной Африке и росту террористической угрозы, передает РИА Новости.

      Президент, касаясь темы терроризма, отметил, что бороться необходимо сообща, без скрытых повесток и избегать использования радикалов.

      Владимир Путин: «Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща».

      Глава государства напомнил, что Москва не раз призывала создать широкую международную коалицию и считает важным наладить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, передает «Интерфакс».

      Президент рассказал и о других мировых угрозах, среди которых эрозия международного права и культуры межгосударственного диалога. Путин подчеркнул, что практика ограничения межпарламентских контактов недопустима и глупа. Притом попытки ограничить межпарламентские контакты в последнее время активно предпринимаются.

      Владимир Путин: «Во всем мире парламенты как выразители воли народов играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей союза и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы, угрозы, которые являются общими для всех нас. Отношу к ним эрозию системы международного права, да и самой культуры межгосударственного диалога».

      Обращаясь к участникам ассамблеи, президент отметил, что они, как никто другой, знают ценность закона и права, диалога и свободной дискуссии, сообщает ТАСС. По его мнению, в нынешнее время очень востребована парламентская дипломатия, которая может укрепить доверие между странами и помочь в поиске компромиссов при решении международных и региональных проблем.

      Путин призвал международное сообщество стремиться к снижению конфликтного потенциала и не допускать новых столкновений на религиозных и этнических основаниях.

      Владимир Путин: «В наших общих интересах продвигать мирную, созидательную, взвешенную повестку дня, стремиться к снижению конфликтности и не допускать появления новых разделительных линий, в том числе по этническим и религиозным признакам».

      Россия, по его словам, будет последовательно развивать демократические институты власти, в том числе повышать авторитет законодательной ветви власти.

      А перед началом ассамблеи Путин вручил Орден Дружбы главе Межпарламентского союза Саберу Чоудхури за большой вклад в развитие межпарламентских связей. Его полномочия истекают в октябре и новый председатель будет избран в дни проведения ассамблеи.

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