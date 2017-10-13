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    В ПАСЕ назвали фантазией заявление Киева о суде над Россией

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    В ПАСЕ назвали фантазией заявление Киева о суде над Россией

    В ПАСЕ назвали фантазией заявление Киева о суде над Россией

    В ПАСЕ прокомментировали заявление главы украинской делегации о необходимости подать иск против России из-за неуплаты взноса.

    Глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг заявление главы украинской делегации Владимира Арьева, отметив, что РФ не прекращала обязательство выплатить свой обязательный вклад.

    Тини Кокс, глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ: «Арьев ошибается или обладает живой фантазией! У Российской Федерации есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад».

    При этом он подчеркнул, что в ПАСЕ с нетерпением ждут возвращения России в Ассамблею, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сегодня Арьев заявил, что Украина потребовала от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию из-за неуплаты взноса. Также он отмечал, что Киев постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

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    Напомним, еще в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями в Крыму. А летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом российская сторона заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.

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