Шарапова поднимется на 57-е место в рейтинге WTA после победы в Китае

Россиянка Мария Шарапова поднимется с
86-й на 57-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в китайском Тяньцзине.
За победу в Китае россиянка получит 280 очков. В рейтинге от 9 октября в активе Шараповой было 725 очков. Таким образом, актив теннисистки вырастет до 1005 очков, что позволит ей переместиться на 29 позиций вверх.
Обновленная версия рейтинга WTA будет опубликована в понедельник, 16 октября.
На турнире в Тяньцзине Шарапова не проиграла ни одного сета. В финальном поединке с белоруской Ариной Соболенко россиянка уступала 1:4 по ходу первой партии и 1:5 — по ходу второй, но в обоих случаях ей удалось переломить ход игры и довести дело до победы — 7:5, 7:6 (10:8). Это первый титул Шараповой с момента возвращения на корт после дисквалификации.
Из Китая теннисистка отправится в Москву на «ВТБ Кубок Кремля», организаторы которого предоставили спортсменке специальное приглашение. Первый матч на Кубке Кремля Шарапова проведет 17 октября. Ее соперницей по первому кругу станет словачка Магдалена Рыбарикова.
Обновленная версия рейтинга WTA будет опубликована в понедельник, 16 октября.
На турнире в Тяньцзине Шарапова не проиграла ни одного сета. В финальном поединке с белоруской Ариной Соболенко россиянка уступала 1:4 по ходу первой партии и 1:5 — по ходу второй, но в обоих случаях ей удалось переломить ход игры и довести дело до победы — 7:5, 7:6 (10:8). Это первый титул Шараповой с момента возвращения на корт после дисквалификации.
Из Китая теннисистка отправится в Москву на «ВТБ Кубок Кремля», организаторы которого предоставили спортсменке специальное приглашение. Первый матч на Кубке Кремля Шарапова проведет 17 октября. Ее соперницей по первому кругу станет словачка Магдалена Рыбарикова.
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