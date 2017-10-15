«Все меньше логики»: Пушков раскритиковал политику Вашингтона

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал последние заявления Вашингтона относительно ядерной сделки с Ираном.
По словам Пушкова, в действиях американцев все меньше логики, а внешней политикой занимаются люди, которые в ней ничего не понимают.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать ядерную сделку с Ираном, глава Белого дома назвал руководство страны «фанатичным режимом».
Американского президента жестко раскритиковали даже ближайшие союзники — британцы, а также Франция и Германия. А вот поддержали США только Израиль и Саудовская Аравия, которые, кстати, не являются участниками этого ядерного соглашения. Москва считает, что шаг Вашингтона может поставить под угрозу вообще всю мировую систему ядерного сдерживания. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из соглашения.
Действия США все меньше определяются логикой. В итоги они добьются выхода Ирана из сделки, а потом начнут «решать» созданную ими же проблему— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 октября 2017 г.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать ядерную сделку с Ираном, глава Белого дома назвал руководство страны «фанатичным режимом».
Американского президента жестко раскритиковали даже ближайшие союзники — британцы, а также Франция и Германия. А вот поддержали США только Израиль и Саудовская Аравия, которые, кстати, не являются участниками этого ядерного соглашения. Москва считает, что шаг Вашингтона может поставить под угрозу вообще всю мировую систему ядерного сдерживания. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из соглашения.
Комментарии