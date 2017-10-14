Израиль поддержал позицию Трампа по ядерной сделке с Ираном

Израиль приветствует планы президента США Дональда Трампа по изменению ядерной сделки с Ираном.
С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления главы Белого дома о новой американской стратегии ужесточения давления на Иран.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Трамп напрямую выступил против иранского террористического режима. Каждая страна, которая обеспокоена глобальной безопасностью и миром, должна поступать аналогичным образом».
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает стратегию в отношении Тегерана, Штаты в любой момент могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. В Тегеране отреагировали достаточно жестко. Президент Хасан Роухани отверг все обвинения в попытках нарушить условия соглашения. И усомнился в компетентности Трампа.
В Европе и Москве не скрывали недовольства воинственными словами президента США. В МИД РФ заявили, что сожалеют о действиях Вашингтона. На Смоленской площади рассчитывают, что новые шаги американских властей не окажут воздействия на выполнение условий договора. Да и о возврате к санкциям говорить нельзя: Иран строго придерживается своих обязательств. Даже преданные союзники встретили заявления американского лидера в штыки: Великобритания, Германия и Франция в один голос заявили, что сделка с Ираном соответствует их интересам безопасности.
Напомним, соглашение между Ираном и «шестеркой» стран — Россией, Британией, Китаем, США, Германией и Францией — позволило в 2015 году снять с Тегерана санкции в обмен на ограничения ядерной программы.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Трамп напрямую выступил против иранского террористического режима. Каждая страна, которая обеспокоена глобальной безопасностью и миром, должна поступать аналогичным образом».
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает стратегию в отношении Тегерана, Штаты в любой момент могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. В Тегеране отреагировали достаточно жестко. Президент Хасан Роухани отверг все обвинения в попытках нарушить условия соглашения. И усомнился в компетентности Трампа.
В Европе и Москве не скрывали недовольства воинственными словами президента США. В МИД РФ заявили, что сожалеют о действиях Вашингтона. На Смоленской площади рассчитывают, что новые шаги американских властей не окажут воздействия на выполнение условий договора. Да и о возврате к санкциям говорить нельзя: Иран строго придерживается своих обязательств. Даже преданные союзники встретили заявления американского лидера в штыки: Великобритания, Германия и Франция в один голос заявили, что сделка с Ираном соответствует их интересам безопасности.
Напомним, соглашение между Ираном и «шестеркой» стран — Россией, Британией, Китаем, США, Германией и Францией — позволило в 2015 году снять с Тегерана санкции в обмен на ограничения ядерной программы.
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