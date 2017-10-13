Москва сожалеет о решении Трампа не подтверждать сокращение ядерной программы Ирана

МИД РФ не поддержал решение президента США не подтвердить выполнение Ираном «ядерной сделки».
МИД РФ сожалеет о решении США не подтвердить соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу вечером.
Из заявления МИД РФ: «С сожалением восприняли решение Президента США не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе… Рассчитываем, что этот шаг не окажет непосредственного воздействия на ход выполнения договоренности, хотя очевидно, что он не стыкуется с духом и буквой СВПД».
МИД напомнил, что совместная работа в рамках соглашения только начинает приносить свои плоды, и МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном обязательств по ядерному разоружению. Россия останется верной плану действий по иранской ядерной программе и считает возврат к ситуации до него невозможным, заявили в дипломатическом ведомстве.
Ранее в пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана, объяснив их необходимостью остановить поддержку Ираном терроризма. Соглашение по ядерной программе президент США Дональд Трамп назвал одной из худших договоренностей в истории США и заявил, что страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент.
Из заявления МИД РФ: «С сожалением восприняли решение Президента США не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе… Рассчитываем, что этот шаг не окажет непосредственного воздействия на ход выполнения договоренности, хотя очевидно, что он не стыкуется с духом и буквой СВПД».
МИД напомнил, что совместная работа в рамках соглашения только начинает приносить свои плоды, и МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном обязательств по ядерному разоружению. Россия останется верной плану действий по иранской ядерной программе и считает возврат к ситуации до него невозможным, заявили в дипломатическом ведомстве.
Ранее в пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана, объяснив их необходимостью остановить поддержку Ираном терроризма. Соглашение по ядерной программе президент США Дональд Трамп назвал одной из худших договоренностей в истории США и заявил, что страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент.
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