В Киеве в День защитника Украины националисты устроили факельное шествие.
Акцию приурочили к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, признанной в России экстремистской организацией.
Не менее десяти тысяч человек прошли по главным улицам украинской столицы. Основными лозунгами стали как традиционные, так и новшество последних месяцев: «Петю — геть!». Организаторы подчеркнули: демонстрация — это «последнее предупреждение власти» в связи с принятием закона о статусе Донбасса.
Не менее десяти тысяч человек прошли по главным улицам украинской столицы. Основными лозунгами стали как традиционные, так и новшество последних месяцев: «Петю — геть!». Организаторы подчеркнули: демонстрация — это «последнее предупреждение власти» в связи с принятием закона о статусе Донбасса.
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