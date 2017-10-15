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    «Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение. Киев, Порошенко, Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение

    «Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение

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    «Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение

    «Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение

    «Петю — геть!»: националисты в Киеве сделали Порошенко последнее предупреждение

      В Киеве в День защитника Украины националисты устроили факельное шествие.

      Акцию приурочили к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, признанной в России экстремистской организацией.

      Не менее десяти тысяч человек прошли по главным улицам украинской столицы. Основными лозунгами стали как традиционные, так и новшество последних месяцев: «Петю — геть!». Организаторы подчеркнули: демонстрация — это «последнее предупреждение власти» в связи с принятием закона о статусе Донбасса.

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