Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

В Киеве закончился так называемый Марш славы героев, который проводили сторонники националистических организаций.
Из сообщения киевской полиции: «Люди расходятся. Нарушений правопорядка не зафиксировано. Задержаний не было».
Националисты прошли по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану. Завершилась акция у Контрактовой площади.
Ранее сообщалось, что украинские националисты вышли на марш по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ). В акции, по разным данным, приняли участие от трех до семи тыс. человек.
Националисты прошли по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану. Завершилась акция у Контрактовой площади.
Ранее сообщалось, что украинские националисты вышли на марш по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ). В акции, по разным данным, приняли участие от трех до семи тыс. человек.
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