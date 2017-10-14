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Международная пилорама

    Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

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    Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

    Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

    Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

    В Киеве закончился так называемый Марш славы героев, который проводили сторонники националистических организаций.

    Из сообщения киевской полиции: «Люди расходятся. Нарушений правопорядка не зафиксировано. Задержаний не было».

    Националисты прошли по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану. Завершилась акция у Контрактовой площади.

    Ранее сообщалось, что украинские националисты вышли на марш по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ). В акции, по разным данным, приняли участие от трех до семи тыс. человек.

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