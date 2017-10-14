В Киеве начался марш националистов

В центре украинской столицы стартовал так называемый Марш Славы. Акция проходит по случаю Дня защитника Украины и
75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (запрещенной в РФ организации — ред.).
Во главе марша выдвинулся отряд конной полиции. Шествие националистов сопровождает большое число правоохранителей, которые движутся по бокам от колонны.
Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне движутся и автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка, передает «Интерфакс».
Согласно плану, марш проследует по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану и завершится у Контрактовой площади. Организаторы заявили заранее, что во время шествия будут жечь файеры.
Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне движутся и автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка, передает «Интерфакс».
Согласно плану, марш проследует по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану и завершится у Контрактовой площади. Организаторы заявили заранее, что во время шествия будут жечь файеры.
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