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Секрет на миллион

    В Киеве начался марш националистов

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    В Киеве начался марш националистов

    В Киеве начался марш националистов

    В Киеве начался марш националистов
  • Фото: korrespondent.net

    • В центре украинской столицы стартовал так называемый Марш Славы. Акция проходит по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (запрещенной в РФ организации — ред.).

    Во главе марша выдвинулся отряд конной полиции. Шествие националистов сопровождает большое число правоохранителей, которые движутся по бокам от колонны.

    Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне движутся и автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка, передает «Интерфакс».

    Согласно плану, марш проследует по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, затем по Крещатику к Майдану и завершится у Контрактовой площади. Организаторы заявили заранее, что во время шествия будут жечь файеры.

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