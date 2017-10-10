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    Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

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    Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

    Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

    В издании «Голос Украины» опубликован закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который продлевает на год действие особого статуса ОРДЛО.

    Согласно заключительным и переходным положениям, документ вступает в силу со дня публикации.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» 7 октября. Согласно закону, особый статус самопровозглашенные республики получат после полного вывода вооруженных формирований со своей территории. В комментарии на сайте президента указывается также, что закон создает условия для размещения в регионе контингента ООН.

    Днем ранее его приняла Верховная рада, однако обсуждение сопровождалось скандалами и потасовками. В итоге из текста документа было исключено упоминание минских соглашений. Его заменили резолюцией Совбеза ООН.

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