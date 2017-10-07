Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины подписал указ о продлении особого статуса
юго-восточных регионов страны еще на год.
Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлит особый статус регионов еще на год. Согласно закону, особый статус самопровозглашенные республики получат после полного вывода вооруженных формирований со своей территории. В комментарии на сайте президента указывается также, что закон создает условия для размещения в регионе контингента ООН.
Обсуждение закона в Верховной раде на этой неделе обернулось скандалом и даже дракой. Часть депутатов была уверена, что этот закон не будет эффективным и не работал раньше. В итоге из текста документа было исключено упоминание минских соглашений. Его заменили резолюцией Совбеза ООН.
Накануне Рада также приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, в котором официально назвала РФ агрессором, а территории сампоровозглашенных республик — оккупированными Россией.
Обсуждение закона в Верховной раде на этой неделе обернулось скандалом и даже дракой. Часть депутатов была уверена, что этот закон не будет эффективным и не работал раньше. В итоге из текста документа было исключено упоминание минских соглашений. Его заменили резолюцией Совбеза ООН.
Накануне Рада также приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, в котором официально назвала РФ агрессором, а территории сампоровозглашенных республик — оккупированными Россией.
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