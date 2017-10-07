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    Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

    Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

    Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Президент Украины подписал указ о продлении особого статуса юго-восточных регионов страны еще на год.

    Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлит особый статус регионов еще на год. Согласно закону, особый статус самопровозглашенные республики получат после полного вывода вооруженных формирований со своей территории. В комментарии на сайте президента указывается также, что закон создает условия для размещения в регионе контингента ООН.

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    Дымовая завеса: как в Киеве принимали скандальные законы о Донбассе
    Обсуждение закона в Верховной раде на этой неделе обернулось скандалом и даже дракой. Часть депутатов была уверена, что этот закон не будет эффективным и не работал раньше. В итоге из текста документа было исключено упоминание минских соглашений. Его заменили резолюцией Совбеза ООН.

    Накануне Рада также приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, в котором официально назвала РФ агрессором, а территории сампоровозглашенных республик — оккупированными Россией.

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