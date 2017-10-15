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    Глава МИД Ирана не исключил выход страны из ядерной сделки

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    Глава МИД Ирана не исключил выход страны из ядерной сделки

    Глава МИД Ирана не исключил выход страны из ядерной сделки

    Иран может выйти из сделки по атому в случае пересмотра США предусмотренной соглашением отмены санкций против Тегерана, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

    Выступая по государственному телевидению глава МИД Ирана отметил, что у Тегерана есть несколько вариантов действий, и один из них — выход из соглашения.

    Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Если Иран когда-то почувствует, что стороны соглашения предпринимают шаги, касающиеся недостаточной для Исламской республики отмены санкций, у Ирана будет несколько вариантов выбора, одним из которых является выход из ядерной сделки».

    То же самое касается восстановления санкций в чувствительных для Ирана сферах — торговле нефтью и самолетами и морских перевозках и их страховании, подчеркнул Зариф.

    Соглашение между исламской республикой и шестеркой стран — Россией, Великобританией, Китаем, США, Германией и Францией — позволило в 2015 году снять с Тегерана санкции в обмен на ограничения ядерной программы. Однако действующий американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Барак Обама совершил ошибку, заключив худшую в истории Соединенных Штатов сделку.

    Ранее на этой неделе Трамп подчеркнул, что считает необходимым ужесточить условия соглашения, так как в них слишком много недочетов.

    В Тегеране отреагировали достаточно жестко. Президент Хасан Роухани отверг все обвинения в попытках нарушить условия соглашения и усомнился в компетентности Трампа.

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