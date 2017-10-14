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    Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку. Иран, США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

    Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

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    Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

    Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

    Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

      Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не могут в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном и «шестеркой» в июле 2015 года.

      Также иранский лидер подчеркнул, что страна полностью выполняет международные обязательства.

      Хасан Роухани, президент Ирана: «Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое было поддержано ООН. Это не сделка между Ираном и США, и расторгнуть ее нельзя. Мы продолжим производить оружие, которое нам необходимо. Оно предназначено только для обороны, и мы будем усиливать возможности нашей защиты».

      Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает стратегию в отношении Тегерана, и Штаты в любой момент могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов.

      Некоторые республиканцы, в частности Джон Маккейн, поддержали новую стратегию, предложенную Трампом. Маккейн заявил, что «долгие годы иранскому режиму в буквальном смысле все сходило с рук». А вот сенатор Боб Коркер считает, что подобные заявления Трампа нивелируют работу госсекретаря Рекса Тиллерсона, который прикладывает немало усилий для сохранения мирных дипломатических отношений. А также добавил, что Трамп разрывается между Пхеньяном и Тегераном, к хорошему это не приведет.

      В российском МИД заявили, что с сожалением восприняли решение американского президента и напомнили о недопустимости использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. В ведомстве также подтвердили, что будут соблюдать иранское ядерное соглашение. Великобритания также не поддержала позицию главы Белого дома.

      Напомним, Тегеран и «шестерка» мировых держав (Россия, Британия, Китай, США, Германия и Франция) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома в 2015 году. Это результат многолетних противостояний и переговоров. Были обговорены условия, на основании которых с Ирана снимаются санкции. Сделка вступила в силу в начале 2016 года.

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