Роухани ответил на угрозы Трампа расторгнуть ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не могут в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном и «шестеркой» в июле 2015 года.
Также иранский лидер подчеркнул, что страна полностью выполняет международные обязательства.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое было поддержано ООН. Это не сделка между Ираном и США, и расторгнуть ее нельзя. Мы продолжим производить оружие, которое нам необходимо. Оно предназначено только для обороны, и мы будем усиливать возможности нашей защиты».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает стратегию в отношении Тегерана, и Штаты в любой момент могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов.
Некоторые республиканцы, в частности Джон Маккейн, поддержали новую стратегию, предложенную Трампом. Маккейн заявил, что «долгие годы иранскому режиму в буквальном смысле все сходило с рук». А вот сенатор Боб Коркер считает, что подобные заявления Трампа нивелируют работу госсекретаря Рекса Тиллерсона, который прикладывает немало усилий для сохранения мирных дипломатических отношений. А также добавил, что Трамп разрывается между Пхеньяном и Тегераном, к хорошему это не приведет.
В российском МИД заявили, что с сожалением восприняли решение американского президента и напомнили о недопустимости использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. В ведомстве также подтвердили, что будут соблюдать иранское ядерное соглашение. Великобритания также не поддержала позицию главы Белого дома.
Напомним, Тегеран и «шестерка» мировых держав (Россия, Британия, Китай, США, Германия и Франция) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома в 2015 году. Это результат многолетних противостояний и переговоров. Были обговорены условия, на основании которых с Ирана снимаются санкции. Сделка вступила в силу в начале 2016 года.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое было поддержано ООН. Это не сделка между Ираном и США, и расторгнуть ее нельзя. Мы продолжим производить оружие, которое нам необходимо. Оно предназначено только для обороны, и мы будем усиливать возможности нашей защиты».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает стратегию в отношении Тегерана, и Штаты в любой момент могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов.
Некоторые республиканцы, в частности Джон Маккейн, поддержали новую стратегию, предложенную Трампом. Маккейн заявил, что «долгие годы иранскому режиму в буквальном смысле все сходило с рук». А вот сенатор Боб Коркер считает, что подобные заявления Трампа нивелируют работу госсекретаря Рекса Тиллерсона, который прикладывает немало усилий для сохранения мирных дипломатических отношений. А также добавил, что Трамп разрывается между Пхеньяном и Тегераном, к хорошему это не приведет.
В российском МИД заявили, что с сожалением восприняли решение американского президента и напомнили о недопустимости использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. В ведомстве также подтвердили, что будут соблюдать иранское ядерное соглашение. Великобритания также не поддержала позицию главы Белого дома.
Напомним, Тегеран и «шестерка» мировых держав (Россия, Британия, Китай, США, Германия и Франция) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома в 2015 году. Это результат многолетних противостояний и переговоров. Были обговорены условия, на основании которых с Ирана снимаются санкции. Сделка вступила в силу в начале 2016 года.
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