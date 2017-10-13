МИД РФ: у Ирана больше оснований для претензий к США, чем наоборот

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали расширение Вашингтоном санкций в отношении Ирана.
Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ: «Весь этот шум вокруг СВПД именно сейчас вызывает большие вопросы, потому что сильнейшее впечатление, что атмосфера нагревается искусственно. Нет ни малейшего повода, ни малейшей предпосылки для того, чтобы делать заявление о выходе из СВПД, о развале этого соглашения».
Отвечая на вопросы журналистов, российский дипломат отметил добросовестное выполнение Ираном соглашения, а попытку обострить ситуацию назвал «немотивированным нападением», цитирует РИА Новости.
Михаил Ульянов: «Иран продолжает добросовестно выполнять соглашение по атому. Все с этим согласны. И попытка как-то обострить ситуацию выглядит как немотивированное нападение. В данной ситуации у Ирана гораздо больше оснований для предъявления претензий США, чем наоборот».
В пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана. По словам президента США эти меры приняты, «чтобы пресечь спонсирование Ираном террористических организаций». А соглашение по ядерной программе Ирана Дональд Трамп назвал «одной из худших договоренностей в истории США» и заявил, что его страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент.
Трамп также заявил, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальности, основанной на внутреннем американском законе о контроле над ядерным соглашением с Ираном. Но при этом Вашингтон не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей по ядерной сделке. Ранее Трамп заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения». В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением США не подтверждать соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе.
Напомним, соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
Отвечая на вопросы журналистов, российский дипломат отметил добросовестное выполнение Ираном соглашения, а попытку обострить ситуацию назвал «немотивированным нападением», цитирует РИА Новости.
Михаил Ульянов: «Иран продолжает добросовестно выполнять соглашение по атому. Все с этим согласны. И попытка как-то обострить ситуацию выглядит как немотивированное нападение. В данной ситуации у Ирана гораздо больше оснований для предъявления претензий США, чем наоборот».
В пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана. По словам президента США эти меры приняты, «чтобы пресечь спонсирование Ираном террористических организаций». А соглашение по ядерной программе Ирана Дональд Трамп назвал «одной из худших договоренностей в истории США» и заявил, что его страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент.
Трамп также заявил, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальности, основанной на внутреннем американском законе о контроле над ядерным соглашением с Ираном. Но при этом Вашингтон не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей по ядерной сделке. Ранее Трамп заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения». В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением США не подтверждать соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе.
Напомним, соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
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