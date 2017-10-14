Судьи проекта «Ты супер! Танцы» пустились в пляс вместе с конкурсантами

«Ты супер! Танцы» — это программа о детях, которые вопреки всему верят в свою мечту. Это первое международное танцевальное шоу, которое объединило детей из разных уголков России, стран Балтии и СНГ, оставшихся без попечения родителей.
Очередной конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы» стартовал с выступления участницы из Амурской области — 15-летней Александры Сементиной. Сашу в интернате заприметила преподавательница танцев, вначале приглашала в гости, а потом забрала в свою семью. Сашин номер на сцене стал настоящим сюрпризом — девочка удивила жюри сложными акробатическими элементами в танце.
Следующая участница приехала из Уфы. Полине Селиной 16 лет. Девочку воспитала бабушка. Ее танец на несколько минут перенес зрителей в жаркую Испанию. Не удержались и члены жюри — Кристина Кретова и Евгений Папунаишвили вышли на сцену вслед за участницей. Поддержать ее пришел знаменитый оперный певец, солист Мариинского театра и ее земляк Аскар Абдразаков. Артист преподнес девочке подарок в коробке, сообщив, что внутри «все самое интересное и то, что ты любишь».
Аскар Абдразаков: «Я тебе единственное, что хочу пожелать, — гори на сцене, чтобы каждый в тебя верил и знал, что ты самая лучшая».
10-летняя Даша Климова из села Брянск в Бурятии потеряла мать во время автомобильной аварии, а ее отец остался инвалидом. Малышку в тот трагический день оставили у бабушки, в результате получилось, что навсегда. Девочка вышла на сцену в ярком наряде и исполнила индийский танец. У членов жюри для нее нашлась как похвала, так и справедливые замечания.
Участник проекта «Ты супер! Танцы» Виталий Козленко и его партнерша Елизавета приехали из города Абинск. Они погрузили зрителей и членов жюри в чарующий мир румбы. Мальчика в четыре года нашли в доме с разбитыми окнами, до этого он бродяжничал. Имя и фамилию ему дали в реабилитационном центре, а потом нашли ему приемную маму.
Следом за ними на сцену вышли самые маленькие участницы проекта — 7-летняя Емилия Данич, 8-летняя Оля Шумейко и 10-летняя Таня Унтилова из Молдавии. У них разные истории и фамилии, но теперь все три девочки стали сестрами в приемной семье. Малышки подарили зрителям и судьям потрясающее настроение. Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили и ведущий Александр Олешко пустились в пляс вместе с девочками.
16-летняя Елена Довбыш из нанайского села Кондон на пути к сцене преодолела девять тысяч километров. Каждый раз, вспоминая умершего отца и погибшую мать, девочка не может сдержать слез. Теперь ее воспитывает бабушка. Но на сцену участница вышла с ослепительной улыбкой в костюме, специально созданном для ее выступления.
14-летняя Алина Денисова из города Камышин лишилась отца еще до рождения. Когда девочке было четыре года, ее мама погибла. О девочке последние десять лет заботится бабушка. В номере участницы члены жюри отметили актерские способности — девочка создала на сцене особенный образ.
Анастасия Овчинникова приехала в Москву из Казахстана. Ей 17 лет. Девушка станцевала в стиле контемпорари. В детстве она несколько лет бродяжничала с мамой и побиралась после того, как они лишились квартиры. Вырастила девочку подруга ее бабушки. После выступления судьи нашли слова, чтобы подбодрить участницу, которая с трудом справлялась с волнением.
После нее на сцену вышел участник из города Серова — 17-летний Юрий Неделин. Юноша исполнил брейк-данс. Свою биологическую мать он никогда не видел. Она бросила его, оставив в детдоме. Несмотря на тяжелое прошлое, он следует за своими мечтами. Одна из них — встретиться с музыкантами из группы Банд’Эрос, и в этот день она исполнилась.
Анастасия Ерофеева из города Петровск-Забайкальский воспитывается в том же детдоме, где живет и обладательница приза зрительских симпатий конкурса «Ты супер!» Зоя Чижкова. Отец Насти покончил с собой, а мать умерла от цирроза печени. Девочка говорит, что не может вспомнить ни одного счастливого момента из детства, но на сцене 17-летняя участница преобразилась. А после выступления рядом с ней появилась Зоя, которая специально приехала в Москву, чтобы поддержать ее. А за сценой участницу ждал еще сюрприз — встреча с тетей, которая живет за тысячу километров от нее.
Елизавету Ащеулову из города Чебоксары мать в младенческом возрасте оставила дедушке, а сама уехала. Пожилой мужчина много пил и забывал о младенце. Вначале Лизу определили в детский дом, а потом ее забрала к себе тетя. На сцене проекта «Ты супер! Танцы» девочка поразила всех своей энергией и уверенностью в себе.
Три участницы из села Алнаши — Юлия Чернова и сестры Людмила и Надежда Третьяковы — росли без матерей, но они сохранили в себе способность прощать и идти к своим мечтам. На сцене они продемонстрировали слаженность движений, которую особо отметил член жюри Егор Дружинин.
Олег Прокопчук приехал в столицу из города Лесосибирск, он выступил с брейк-дансом. О прошлом мальчик вспоминать не любит и рассказывать не хочет. Однако на сцене ему удалось забыть обо всем плохом и показать свое мастерство. Поддержать в этот день мальчика пришла его тетя, которая долгое время не могла его разыскать.
Анастасия Тарарико из города Червонопартизанск в самопровозглашенной ЛНР зажгла весь зал своей энергетикой на сцене. Девочка с ужасом вспоминает обстрелы. Настю воспитывала бабушка, у которой из-за постоянного страха во время боевых действий случился микроинсульт, а вскоре после этого ее не стало. Несмотря на все, девочка выступила с улыбкой на лице.
Алена Позднякова из Таганрога в детстве мечтала об идеальной семье, но в реальности все разрушил алкоголь. Сейчас у девочки есть только один по-настоящему близкий человек — бабушка. Она вышла на сцену полная уверенности и, несмотря на некоторые сложности, заслужила одобрение жюри. А Евгений Папунаишвили даже пригласил девочку на танец. За сценой ее ждал сюрприз — к ней приехал повидаться дядя.
Подробности этого конкурсного дня — в видеоматериале. А следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» выйдет в следующую субботу, 21 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Следующая участница приехала из Уфы. Полине Селиной 16 лет. Девочку воспитала бабушка. Ее танец на несколько минут перенес зрителей в жаркую Испанию. Не удержались и члены жюри — Кристина Кретова и Евгений Папунаишвили вышли на сцену вслед за участницей. Поддержать ее пришел знаменитый оперный певец, солист Мариинского театра и ее земляк Аскар Абдразаков. Артист преподнес девочке подарок в коробке, сообщив, что внутри «все самое интересное и то, что ты любишь».
Аскар Абдразаков: «Я тебе единственное, что хочу пожелать, — гори на сцене, чтобы каждый в тебя верил и знал, что ты самая лучшая».
10-летняя Даша Климова из села Брянск в Бурятии потеряла мать во время автомобильной аварии, а ее отец остался инвалидом. Малышку в тот трагический день оставили у бабушки, в результате получилось, что навсегда. Девочка вышла на сцену в ярком наряде и исполнила индийский танец. У членов жюри для нее нашлась как похвала, так и справедливые замечания.
Участник проекта «Ты супер! Танцы» Виталий Козленко и его партнерша Елизавета приехали из города Абинск. Они погрузили зрителей и членов жюри в чарующий мир румбы. Мальчика в четыре года нашли в доме с разбитыми окнами, до этого он бродяжничал. Имя и фамилию ему дали в реабилитационном центре, а потом нашли ему приемную маму.
Следом за ними на сцену вышли самые маленькие участницы проекта — 7-летняя Емилия Данич, 8-летняя Оля Шумейко и 10-летняя Таня Унтилова из Молдавии. У них разные истории и фамилии, но теперь все три девочки стали сестрами в приемной семье. Малышки подарили зрителям и судьям потрясающее настроение. Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили и ведущий Александр Олешко пустились в пляс вместе с девочками.
16-летняя Елена Довбыш из нанайского села Кондон на пути к сцене преодолела девять тысяч километров. Каждый раз, вспоминая умершего отца и погибшую мать, девочка не может сдержать слез. Теперь ее воспитывает бабушка. Но на сцену участница вышла с ослепительной улыбкой в костюме, специально созданном для ее выступления.
14-летняя Алина Денисова из города Камышин лишилась отца еще до рождения. Когда девочке было четыре года, ее мама погибла. О девочке последние десять лет заботится бабушка. В номере участницы члены жюри отметили актерские способности — девочка создала на сцене особенный образ.
Анастасия Овчинникова приехала в Москву из Казахстана. Ей 17 лет. Девушка станцевала в стиле контемпорари. В детстве она несколько лет бродяжничала с мамой и побиралась после того, как они лишились квартиры. Вырастила девочку подруга ее бабушки. После выступления судьи нашли слова, чтобы подбодрить участницу, которая с трудом справлялась с волнением.
После нее на сцену вышел участник из города Серова — 17-летний Юрий Неделин. Юноша исполнил брейк-данс. Свою биологическую мать он никогда не видел. Она бросила его, оставив в детдоме. Несмотря на тяжелое прошлое, он следует за своими мечтами. Одна из них — встретиться с музыкантами из группы Банд’Эрос, и в этот день она исполнилась.
Анастасия Ерофеева из города Петровск-Забайкальский воспитывается в том же детдоме, где живет и обладательница приза зрительских симпатий конкурса «Ты супер!» Зоя Чижкова. Отец Насти покончил с собой, а мать умерла от цирроза печени. Девочка говорит, что не может вспомнить ни одного счастливого момента из детства, но на сцене 17-летняя участница преобразилась. А после выступления рядом с ней появилась Зоя, которая специально приехала в Москву, чтобы поддержать ее. А за сценой участницу ждал еще сюрприз — встреча с тетей, которая живет за тысячу километров от нее.
Елизавету Ащеулову из города Чебоксары мать в младенческом возрасте оставила дедушке, а сама уехала. Пожилой мужчина много пил и забывал о младенце. Вначале Лизу определили в детский дом, а потом ее забрала к себе тетя. На сцене проекта «Ты супер! Танцы» девочка поразила всех своей энергией и уверенностью в себе.
Три участницы из села Алнаши — Юлия Чернова и сестры Людмила и Надежда Третьяковы — росли без матерей, но они сохранили в себе способность прощать и идти к своим мечтам. На сцене они продемонстрировали слаженность движений, которую особо отметил член жюри Егор Дружинин.
Олег Прокопчук приехал в столицу из города Лесосибирск, он выступил с брейк-дансом. О прошлом мальчик вспоминать не любит и рассказывать не хочет. Однако на сцене ему удалось забыть обо всем плохом и показать свое мастерство. Поддержать в этот день мальчика пришла его тетя, которая долгое время не могла его разыскать.
Анастасия Тарарико из города Червонопартизанск в самопровозглашенной ЛНР зажгла весь зал своей энергетикой на сцене. Девочка с ужасом вспоминает обстрелы. Настю воспитывала бабушка, у которой из-за постоянного страха во время боевых действий случился микроинсульт, а вскоре после этого ее не стало. Несмотря на все, девочка выступила с улыбкой на лице.
Алена Позднякова из Таганрога в детстве мечтала об идеальной семье, но в реальности все разрушил алкоголь. Сейчас у девочки есть только один по-настоящему близкий человек — бабушка. Она вышла на сцену полная уверенности и, несмотря на некоторые сложности, заслужила одобрение жюри. А Евгений Папунаишвили даже пригласил девочку на танец. За сценой ее ждал сюрприз — к ней приехал повидаться дядя.
Подробности этого конкурсного дня — в видеоматериале. А следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» выйдет в следующую субботу, 21 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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