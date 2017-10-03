Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

    Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

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    Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

    Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

    Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

      Участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы» готовятся вновь выйти на сцену. Вместе с конкурсантами репетировали и, конечно, поддерживали их финалисты первого сезона «Ты супер!».

      Маленькая Лера Адлейба спустя почти год снова появилась в зале, в котором перевернулась вся ее жизнь. Девочка из маленького абхазского городка стала победительницей вокального проекта «Ты супер!». О ней узнала вся страна, а в Абхазии Леру встретили как национальную героиню.

      Валерия Адлейба, победительница проекта «Ты супер!»: «Я очень рада, что я вновь смогу оказаться на сцене проекта „Ты супер!“, „Ты супер! Танцы“, что у меня будет возможность второй раз окунуться в такую атмосферу».

      После проекта Лера получила от благотворителей квартиру, где теперь живет вместе с мамой. Она регулярно участвует в разных конкурсах. На проекте «Ты супер! Танцы» Лера исполнила свою коронную песню «Адажио Альбинони». Эту сложную композицию выбрала для своего танца Эльвира Макарова.

      Эльвира Макарова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я ни разу не выступала под живое исполнение».

      Эльвира и Лера сразу нашли общий язык, хотя на репетиции Лере пришлось много раз подряд вживую исполнять такую сложную композицию. После она сразу отправилась за кулисы — как будто знала, что ее лучшая подруга, которая также участвовала в проекте «Ты супер!», Зоя Чижкова уже приехала. При встрече девочки бросились друг другу в объятья.

      После финала проекта «Ты супер!» девчонки уже встречались в «Артеке». Они не виделись всего несколько месяцев, но даже за это время и Лера, и Зоя очень изменились.

      Зоя специально прилетела из Забайкалья, чтобы спеть на выступлении маленькой Иры Коноваловой. Для юных вокалисток петь на танцевальном конкурсе — двойная ответственность. Ведь и от их исполнения тоже зависит успех номера. Но девочки не только справились с волнением, но и смогли поддержать танцовщиц.

      Смотрите новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 7 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.

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