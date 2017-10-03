Участницы «Ты супер! Танцы» выступили под живое исполнение финалисток шоу «Ты супер!»

Участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы» готовятся вновь выйти на сцену. Вместе с конкурсантами репетировали и, конечно, поддерживали их финалисты первого сезона «Ты супер!».
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Маленькая Лера Адлейба спустя почти год снова появилась в зале, в котором перевернулась вся ее жизнь. Девочка из маленького абхазского городка стала победительницей вокального проекта «Ты супер!». О ней узнала вся страна, а в Абхазии Леру встретили как национальную героиню.
Валерия Адлейба, победительница проекта «Ты супер!»: «Я очень рада, что я вновь смогу оказаться на сцене проекта „Ты супер!“, „Ты супер! Танцы“, что у меня будет возможность второй раз окунуться в такую атмосферу».
После проекта Лера получила от благотворителей квартиру, где теперь живет вместе с мамой. Она регулярно участвует в разных конкурсах. На проекте «Ты супер! Танцы» Лера исполнила свою коронную песню «Адажио Альбинони». Эту сложную композицию выбрала для своего танца Эльвира Макарова.
Эльвира Макарова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я ни разу не выступала под живое исполнение».
Эльвира и Лера сразу нашли общий язык, хотя на репетиции Лере пришлось много раз подряд вживую исполнять такую сложную композицию. После она сразу отправилась за кулисы — как будто знала, что ее лучшая подруга, которая также участвовала в проекте «Ты супер!», Зоя Чижкова уже приехала. При встрече девочки бросились друг другу в объятья.
После финала проекта «Ты супер!» девчонки уже встречались в «Артеке». Они не виделись всего несколько месяцев, но даже за это время и Лера, и Зоя очень изменились.
Зоя специально прилетела из Забайкалья, чтобы спеть на выступлении маленькой Иры Коноваловой. Для юных вокалисток петь на танцевальном конкурсе — двойная ответственность. Ведь и от их исполнения тоже зависит успех номера. Но девочки не только справились с волнением, но и смогли поддержать танцовщиц.
Смотрите новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 7 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
Валерия Адлейба, победительница проекта «Ты супер!»: «Я очень рада, что я вновь смогу оказаться на сцене проекта „Ты супер!“, „Ты супер! Танцы“, что у меня будет возможность второй раз окунуться в такую атмосферу».
После проекта Лера получила от благотворителей квартиру, где теперь живет вместе с мамой. Она регулярно участвует в разных конкурсах. На проекте «Ты супер! Танцы» Лера исполнила свою коронную песню «Адажио Альбинони». Эту сложную композицию выбрала для своего танца Эльвира Макарова.
Эльвира Макарова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я ни разу не выступала под живое исполнение».
Эльвира и Лера сразу нашли общий язык, хотя на репетиции Лере пришлось много раз подряд вживую исполнять такую сложную композицию. После она сразу отправилась за кулисы — как будто знала, что ее лучшая подруга, которая также участвовала в проекте «Ты супер!», Зоя Чижкова уже приехала. При встрече девочки бросились друг другу в объятья.
После финала проекта «Ты супер!» девчонки уже встречались в «Артеке». Они не виделись всего несколько месяцев, но даже за это время и Лера, и Зоя очень изменились.
Зоя специально прилетела из Забайкалья, чтобы спеть на выступлении маленькой Иры Коноваловой. Для юных вокалисток петь на танцевальном конкурсе — двойная ответственность. Ведь и от их исполнения тоже зависит успех номера. Но девочки не только справились с волнением, но и смогли поддержать танцовщиц.
Смотрите новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 7 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
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