«Мы нашли крутого Юру среди самых лучших Юр»: группа «Банд’Эрос» поддержала участника «Ты супер! Танцы»

Группа «Банд’Эрос» пришла поддержать одного из участников конкурса «Ты супер! Танцы» Юрия Неделина.
Харизматичный и обаятельный Юра Неделин занимается хореографией и уличными танцами всего год. Однако своим примером он наглядно демонстрирует, что главное — это желание танцевать и регулярные тренировки. В первом туре он продемонстрировал звездному жюри и миллионам телезрителей номер, в котором смешались уличные танцы, хип-хоп и брейк-данс. Юра сумел удивить жюри: именитые хореографы отметили техничность исполнения и удивительную артистичность юного танцора.
Одно из заветных желаний Юры — выступить на одной сцене с любимой группой «Банд’Эрос», под хит которой он исполнил свой первый танец на проекте. Парень не мог и подумать о том, что его мечта исполнится так скоро — и был искренне удивлен, увидев, что знаменитые музыканты пришли поддержать его. Вместе с членами жюри и ведущим проекта Александром Олешко группа исполнила песню «Адьос». В результате получился большой танцевальный джем.
Группа «Банд’Эрос»: «Мы в шоке от того, что у нас с Юрой и судьями получился такой крутой совместный танцевальный номер! Все мы в этот момент общались на языке танца и получали от этого огромное удовольствие. Энергия, эмоции, счастье — мы зарядились на год вперед! А Юра просто взорвал: он так естественно, непосредственно чувствует себя на сцене, как будто рожден для нее. Его глаза горят, от него зажигаются абсолютно все, он чувствует энергию музыки и передает ее зрителю. Нам кажется, что он — будущая звезда. На этом проекте мы, как пелось в песне, „нашли крутого Юру среди самых лучших Юр!“».
Очередной выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс заявить о себе талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйдет в субботу, 14 октября. Новый конкурсный день можно будет увидеть на телеканале НТВ и сайте НТВ.Ru в 20:00.
Одно из заветных желаний Юры — выступить на одной сцене с любимой группой «Банд’Эрос», под хит которой он исполнил свой первый танец на проекте. Парень не мог и подумать о том, что его мечта исполнится так скоро — и был искренне удивлен, увидев, что знаменитые музыканты пришли поддержать его. Вместе с членами жюри и ведущим проекта Александром Олешко группа исполнила песню «Адьос». В результате получился большой танцевальный джем.
Группа «Банд’Эрос»: «Мы в шоке от того, что у нас с Юрой и судьями получился такой крутой совместный танцевальный номер! Все мы в этот момент общались на языке танца и получали от этого огромное удовольствие. Энергия, эмоции, счастье — мы зарядились на год вперед! А Юра просто взорвал: он так естественно, непосредственно чувствует себя на сцене, как будто рожден для нее. Его глаза горят, от него зажигаются абсолютно все, он чувствует энергию музыки и передает ее зрителю. Нам кажется, что он — будущая звезда. На этом проекте мы, как пелось в песне, „нашли крутого Юру среди самых лучших Юр!“».
Очередной выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс заявить о себе талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйдет в субботу, 14 октября. Новый конкурсный день можно будет увидеть на телеканале НТВ и сайте НТВ.Ru в 20:00.
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