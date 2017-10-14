В сенате раскритиковали решение Трампа по Ирану

Сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что решение президента США Дональда Трампа по Ирану усилит Тегеран и посеет неопределенность среди американских союзников.
Американский сенатор Боб Менендес напомнил, что он является одним из главных противников ядерного соглашения с Ираном. И при этом, по его мнению, Трампу следовало подтвердить выполнение соглашения, чтобы и дальше вместе с союзниками оказывать давление на Тегеран, цитирует РИА Новости.
Боб Менендес, американский сенатор: «Отказ президента Трампа подтвердить выполнение Ираном условий соглашения не приводит ни к чему, кроме как к неопределенности среди наших союзников и к усилению и без того воинственного Ирана. Решение Трампа об отказе подтвердить в соответствии с законом „О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном“ ход выполнения соглашений больше связано с предвыборными обещаниями и в меньшей с интересами национальной безопасности».
А вот сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что доволен решением Трампа не признавать соблюдение Ираном обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам Маккейна, «иранскому режиму слишком долго все сходило с рук».
В пятницу президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальности, основанной на внутреннем американском законе о контроле над ядерным соглашением с Ираном. Трамп заявил, что его страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент. Президент США
и ранее заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения», а документ называл «самой неудачной сделкой». В МИД РФ выразили сожаление в связи с отказом Вашингтона подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения по ядерной программе. Российские дипломаты назвали попытку Вашингтона обострить ситуацию «немотивированным нападением».
В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет обязательства СВПД в полном объеме.
Названное историческим соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение разработки этой страной ядерной программы.
Боб Менендес, американский сенатор: «Отказ президента Трампа подтвердить выполнение Ираном условий соглашения не приводит ни к чему, кроме как к неопределенности среди наших союзников и к усилению и без того воинственного Ирана. Решение Трампа об отказе подтвердить в соответствии с законом „О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном“ ход выполнения соглашений больше связано с предвыборными обещаниями и в меньшей с интересами национальной безопасности».
А вот сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что доволен решением Трампа не признавать соблюдение Ираном обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам Маккейна, «иранскому режиму слишком долго все сходило с рук».
В пятницу президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальности, основанной на внутреннем американском законе о контроле над ядерным соглашением с Ираном. Трамп заявил, что его страна оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Ираном в любой момент. Президент США
и ранее заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения», а документ называл «самой неудачной сделкой». В МИД РФ выразили сожаление в связи с отказом Вашингтона подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения по ядерной программе. Российские дипломаты назвали попытку Вашингтона обострить ситуацию «немотивированным нападением».
В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет обязательства СВПД в полном объеме.
Названное историческим соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение разработки этой страной ядерной программы.
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