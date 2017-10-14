МАГАТЭ: Иран полностью выполняет обязательства в рамках соглашения по атому

Директор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что Иран выполняет обязательства СВПД в полном объеме.
Юкия Амано, генеральный директор МАГАТЭ: «Как я и сообщал Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии, Иран имплементирует все связанные с атомной проблемой обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного с „шестеркой“ международных посредников».
Амано также напомнил, что МАГАТЭ отвечает за контроль над выполнением Ираном обязательств в рамках этого соглашения.
Юкия Амано: «В настоящее время Иран имеет дело с самым мощным в мире механизмом проверки ядерной деятельности».
В МИД РФ также отметили добросовестное выполнение Ираном соглашения, а попытку Вашингтона обострить ситуацию назвали «немотивированным нападением».
Напомним, в пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана «чтобы пресечь спонсирование Ираном террористических организаций». А соглашение по ядерной программе Ирана Дональд Трамп назвал «одной из худших договоренностей в истории США» и заявил, что его страна оставляет за собой право в любой миг расторгнуть соглашение с Ираном. Трамп решил отказаться подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Ранее президент США уже заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения». В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением США не подтверждать соблюдение Ираном «ядерной сделки». В пятницу лидеры Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, выразив обеспокоенность возможными последствиями решения Трампа по Ирану. К их мнению присоединился премьер-министр Италии, а генсек ООН выразил надежду, что соглашение удастся сохранить.
Соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
Амано также напомнил, что МАГАТЭ отвечает за контроль над выполнением Ираном обязательств в рамках этого соглашения.
Юкия Амано: «В настоящее время Иран имеет дело с самым мощным в мире механизмом проверки ядерной деятельности».
В МИД РФ также отметили добросовестное выполнение Ираном соглашения, а попытку Вашингтона обострить ситуацию назвали «немотивированным нападением».
Напомним, в пятницу США ввели новые экономические санкции против Ирана «чтобы пресечь спонсирование Ираном террористических организаций». А соглашение по ядерной программе Ирана Дональд Трамп назвал «одной из худших договоренностей в истории США» и заявил, что его страна оставляет за собой право в любой миг расторгнуть соглашение с Ираном. Трамп решил отказаться подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Ранее президент США уже заявлял, что «Иран не придерживается духа заключенного соглашения». В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением США не подтверждать соблюдение Ираном «ядерной сделки». В пятницу лидеры Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, выразив обеспокоенность возможными последствиями решения Трампа по Ирану. К их мнению присоединился премьер-министр Италии, а генсек ООН выразил надежду, что соглашение удастся сохранить.
Соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
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