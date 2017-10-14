Омбудсмен Подмосковья поддержала уволенную за показ на уроке фильма «Оно» учительницу

Подмосковный детский омбудсмен считает, что учитель имеет право под свою ответственность показывать подобное кино на уроке.
Подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова выступила в защиту учительницы из Балашихи, которая была уволена после показа школьникам фильма ужасов по роману Стивена Кинга. По мнению омбудсмена, маркировка кинофильмов «18+» носит рекомендательный характер, и преподаватель имеет полное право взять на себя ответственность за показ триллера подросткам.
Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области «Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм „Оно“ учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста».
Омбудсмен также выразила сожаление в том, что из-за этого инцидента учитель потеряла работу, цитирует «Интерфакс».
Ксения Мишонова: «Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу».
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе школьники попросили учительницу показать фильм «Оно» на уроке, чтобы обсудить роман Стивена Кинга. После просмотра некоторые родители написали жалобу, и преподаватель лишилась работы.
Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области «Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм „Оно“ учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста».
Омбудсмен также выразила сожаление в том, что из-за этого инцидента учитель потеряла работу, цитирует «Интерфакс».
Ксения Мишонова: «Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу».
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе школьники попросили учительницу показать фильм «Оно» на уроке, чтобы обсудить роман Стивена Кинга. После просмотра некоторые родители написали жалобу, и преподаватель лишилась работы.
Комментарии