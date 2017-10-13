В Подмосковье учительницу уволили за показ на уроке фильма «Оно»

Учительница одной из школ подмосковной Балашихи показала на уроке русского языка фильм «Оно». После этого педагога уволили.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Балашихи, школьники попросили учительницу показать фильм «Оно» на уроке. После просмотра об этом стало известно школьной администрации, и преподавателя уволили.
Пресс-служба администрации Балашихи: «Показать фильм учителя попросили дети. Мотивы непонятны, но она пошла навстречу… Преподавателя уволили».
Напомним, фильм ужасов «Оно» снят по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Действие картины разворачивается в небольшом городке Дерри, который оказывается под властью инфернального зла, именуемого Оно. Чудовище может принимать любые пугающие образы, но чаще всего воплощается в клоуна Пеннивайза. Противостоят ему семеро подростков из так называемого «клуба неудачников».
Картина побила рекорды мирового проката за всю историю фильмов ужасов. Мировые сборы уже превысили 500 миллионов долларов.
Пресс-служба администрации Балашихи: «Показать фильм учителя попросили дети. Мотивы непонятны, но она пошла навстречу… Преподавателя уволили».
Напомним, фильм ужасов «Оно» снят по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Действие картины разворачивается в небольшом городке Дерри, который оказывается под властью инфернального зла, именуемого Оно. Чудовище может принимать любые пугающие образы, но чаще всего воплощается в клоуна Пеннивайза. Противостоят ему семеро подростков из так называемого «клуба неудачников».
Картина побила рекорды мирового проката за всю историю фильмов ужасов. Мировые сборы уже превысили 500 миллионов долларов.
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