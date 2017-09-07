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  • 07.09, 15:53

    Петербургские клоуны выступили против показа триллера «Оно»

    3 комментария

    Петербургские клоуны выступили против показа триллера «Оно»

    Петербургские клоуны выступили против показа триллера «Оно»

    Петербургские клоуны из театрального товарищества «Комик-Трест» выступили против показа в российских кинотеатрах фильма ужасов «Оно», снятого по роману Стивена Кинга.

    Представители театра заявили, что фильм оскорбляет чувства клоунов, порочит профессию и труд выдающихся артистов жанра и призвали «всю прогрессивную мировую общественность» не ходить на его показы. Об этом клоуны из «Комик-Трест» заявили в обращении, размещенном на своей странице во ВКонтакте.

    Из заявления театра «Комик-Трест»: «Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем — такие, с позволения сказать, „художественные“ фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Они порочит труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других».

    По словам артистов, они не видели фильм, но уверены, что картина искажает образ клоуна как положительного, доброго, умного и честного персонажа. «Очернение клоуна — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть», — заключили в театре.

    Ранее против фильма также выступили артисты Екатеринбургского цирка и многие западные профессиональные клоуны.

    В российском кинопрокате фильм «Оно» выходит сегодня, 7 сентября. Действие картины разворачивается в небольшом городке Дерри, который оказывается под властью инфернального зла, именуемого Оно. Чудовище воплощается в клоуна Пеннивайза и терроризирует местных жителей, а противостоят ему семеро подростков из так называемого «клуба неудачников».


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