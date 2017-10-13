Под арками Крымского моста прошло первое судно

Первое судно прошло под обеими арками моста через Керченский пролив.
Под железнодорожной и автомобильной арками Крымского моста прошел сухогруз, который направлялся из украинского Мариуполя в израильской порт Хайфа.
Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Испытываем гордость за ту работу, которую сделали, за весь коллектив мостостроителей. Потому что подъем двух арок — сначала железнодорожной, потом автомобильной — это пик всей стройки».
Операция по установке автодорожной арки длилась двое суток. Накануне вечером строители подняли ее на 35-метровую высоту. Железнодорожную арку закрепили еще в конце августа. Эти строения — самые габаритные элементы конструкции. Железнодорожная арка весит шесть тысяч тонн, автомобильная — 5,5 тысячи тонн. Протяженность каждого пролета — 227 метров.
Роман Новиков, начальник ФКУ УПРДОР «Тамань»: «Это большой, огромный пласт работы, который сделал большой коллектив моряков и мостостроителей. Слаженная работа позволила нам в оптимальные сроки выполнить эту работу».
Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.
Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Испытываем гордость за ту работу, которую сделали, за весь коллектив мостостроителей. Потому что подъем двух арок — сначала железнодорожной, потом автомобильной — это пик всей стройки».
Операция по установке автодорожной арки длилась двое суток. Накануне вечером строители подняли ее на 35-метровую высоту. Железнодорожную арку закрепили еще в конце августа. Эти строения — самые габаритные элементы конструкции. Железнодорожная арка весит шесть тысяч тонн, автомобильная — 5,5 тысячи тонн. Протяженность каждого пролета — 227 метров.
Роман Новиков, начальник ФКУ УПРДОР «Тамань»: «Это большой, огромный пласт работы, который сделал большой коллектив моряков и мостостроителей. Слаженная работа позволила нам в оптимальные сроки выполнить эту работу».
Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.
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