Невский
ТВ-Эфир
Невский
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    Под арками Крымского моста прошло первое судно. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод арками Крымского моста прошло первое судно

    Под арками Крымского моста прошло первое судно

    2 комментария
    Под арками Крымского моста прошло первое судно

    Под арками Крымского моста прошло первое судно

    Под арками Крымского моста прошло первое судно

      Первое судно прошло под обеими арками моста через Керченский пролив.

      Под железнодорожной и автомобильной арками Крымского моста прошел сухогруз, который направлялся из украинского Мариуполя в израильской порт Хайфа.

      Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»: «Испытываем гордость за ту работу, которую сделали, за весь коллектив мостостроителей. Потому что подъем двух арок — сначала железнодорожной, потом автомобильной — это пик всей стройки».

      Операция по установке автодорожной арки длилась двое суток. Накануне вечером строители подняли ее на 35-метровую высоту. Железнодорожную арку закрепили еще в конце августа. Эти строения — самые габаритные элементы конструкции. Железнодорожная арка весит шесть тысяч тонн, автомобильная — 5,5 тысячи тонн. Протяженность каждого пролета — 227 метров.

      Роман Новиков, начальник ФКУ УПРДОР «Тамань»: «Это большой, огромный пласт работы, который сделал большой коллектив моряков и мостостроителей. Слаженная работа позволила нам в оптимальные сроки выполнить эту работу».

      Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.

      Новости по теме

      Воссоединение Крыма с Россией

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru