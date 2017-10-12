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    Автомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту 11-этажного дома. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту 11-этажного дома

    Автомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту 11-этажного дома

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Павлишак
    Автомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту <nobr>11-этажного</nobr> дома

    Автомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту 11-этажного дома

    Автомобильную арку Крымского моста поднимут на высоту <nobr>11-этажного</nobr> дома
    • Фото: РИА Новости, Алексей Павлишак

      • В Керченском проливе автодорожную арку весом 5500 тонн буксиры доставили к месту установки в створ между фарватерными опорами.

      Инженерам требовалось с ювелирной точностью рассчитать положение пролета. Сейчас на арке закрепляют подъемные тросы, затем начнется долгий многочасовой процесс самого подъема.

      Операция займет весь день. Огромную арку нужно установить на 35-метровую высоту, это примерно с 11-этажный дом. Скорость подъема составит 5 метров в час. В работах будут задействованы 12 домкратов и порядка 30 специалистов.

      смотретьЖители Керчи с интересом следят за установкой автодорожной арки Крымского моста
      Жители Керчи с интересом следят за установкой автодорожной арки Крымского моста
      Протяженность Крымского моста составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 миллиардов рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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