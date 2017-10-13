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    Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах. Госдума, депутаты, Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

    Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

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    Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

    Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

    Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

      Сегодня строители Крымского моста объявили о завершении морской операции по установке автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. Таким образом, технологически два берега соединились. Конструкция надежно закреплена на проектной 35-метровой высоте от воды.

      Сегодня в полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновилось в прежнем режиме. Как уточнили в инфоцентре, это случилось на 18 часов раньше запланированного срока.

      Накануне стройку посетили руководители фракций нижней палаты российского парламента и осмотрели ход работ. Сегодня они поделились своими впечатлениями с журналистами, а также поздравили тех, кто занят на строительстве моста с предстоящим в воскресенье праздником — Днем работников дорожного хозяйства.

      Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это как Транссиб, в XIX веке царь строил. В XX веке мы БАМ построили, а в XXI веке построили Крымский мост. И он станет памятником. Главное, все будут чувствовать, что он нужен всем. Миллионы туристов будут ехать, день и ночь круглый год по этому мосту».

      смотретьГлавы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста
      Главы фракций Госдумы сделали селфи со строителями Крымского моста
      По словам Жириновского, на стройке века, где задействованы десятки тысяч рабочих, «рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры».

      Крымский мост станет самым длинным в России, его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех 8 участках. Морская операция по установке судоходных арочных пролетов стала ключевым этапом работ. Движение по автомобильной части Крымского моста планируют открыть уже в следующем году, по железнодорожной — в 2019 году.
      Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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