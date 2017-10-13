Автодорожная арка Крымского моста закреплена на фарватерных опорах

Сегодня строители Крымского моста объявили о завершении морской операции по установке автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. Таким образом, технологически два берега соединились. Конструкция надежно закреплена на проектной
35-метровой высоте от воды.
Сегодня в полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновилось в прежнем режиме. Как уточнили в инфоцентре, это случилось на 18 часов раньше запланированного срока.
Накануне стройку посетили руководители фракций нижней палаты российского парламента и осмотрели ход работ. Сегодня они поделились своими впечатлениями с журналистами, а также поздравили тех, кто занят на строительстве моста с предстоящим в воскресенье праздником — Днем работников дорожного хозяйства.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это как Транссиб, в XIX веке царь строил. В XX веке мы БАМ построили, а в XXI веке построили Крымский мост. И он станет памятником. Главное, все будут чувствовать, что он нужен всем. Миллионы туристов будут ехать, день и ночь круглый год по этому мосту».
По словам Жириновского, на стройке века, где задействованы десятки тысяч рабочих, «рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры».
Крымский мост станет самым длинным в России, его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех 8 участках. Морская операция по установке судоходных арочных пролетов стала ключевым этапом работ. Движение по автомобильной части Крымского моста планируют открыть уже в следующем году, по железнодорожной — в 2019 году.
Накануне стройку посетили руководители фракций нижней палаты российского парламента и осмотрели ход работ. Сегодня они поделились своими впечатлениями с журналистами, а также поздравили тех, кто занят на строительстве моста с предстоящим в воскресенье праздником — Днем работников дорожного хозяйства.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это как Транссиб, в XIX веке царь строил. В XX веке мы БАМ построили, а в XXI веке построили Крымский мост. И он станет памятником. Главное, все будут чувствовать, что он нужен всем. Миллионы туристов будут ехать, день и ночь круглый год по этому мосту».
По словам Жириновского, на стройке века, где задействованы десятки тысяч рабочих, «рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры».
Крымский мост станет самым длинным в России, его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех 8 участках. Морская операция по установке судоходных арочных пролетов стала ключевым этапом работ. Движение по автомобильной части Крымского моста планируют открыть уже в следующем году, по железнодорожной — в 2019 году.
Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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