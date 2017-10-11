Жители Керчи с интересом следят за установкой автодорожной арки Крымского моста

Сегодня утром начался решающий этап строительства моста через Керченский пролив. К месту установки по морю отправили автодорожную арку. Она такая же огромная, как и железнодорожная, которую поставили на опоры летом. Понтоны с аркой уже достигли фарватера.
Установить автомобильную арку Крымского моста планировали в сентябре, но помешали осенние штормы. Погодное окно выпало на вторую декаду октября. Понтоны заполнили водой и завели под арочный пролет.
Дмитрий Кондаков, заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост»: «Мы находимся на экваторе. Арка находится на своем месте. По выкаточным пирсам мы ее в повышенных отметках выкатили в море со стапельной площадки для дальнейшей транспортировки на фарватер».
Эта операция вызвала у крымчан ажиотаж небывалый. «Держим кулачки», «ждем», «отпросились с работы и будем смотреть», — говорили они. Для жителей полуострова этот мост — настоящая дорога жизни.
За установкой второй, автомобильной арки наблюдает без преувеличения весь город-герой Керчь. Лучшая точка обзора расположена на знаменитой горе Митридат, возле именной лавки «Крымский мост».
Александр и Лидия Критченко поднимаются на гору Митридат каждую неделю. Они наблюдают, считают недели и месяцы и строят планы первых автомобильных и железнодорожных путешествий.
Лидия Критченко, местная жительница: «Я люблю ездить без пересадки. Раньше нужно было ехать в Москву, из Москвы поездом, а теперь я буду ездить чаще, по железнодорожному мосту. А муж мой-автолюбитель будет ездить по автомобильному мосту».
Арку собирали на берегу Керченского пролива, словно огромный конструктор. Впечатляющие цифры: вес — 5,5 тысячи тонн, высота — 45 метров, длина — 227. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», всего на 50 метров короче.
Как передает корреспондент Олег Крючков, автомобильная арка на тысячу тонн легче железнодорожной, применены другие инженерные решения. Жесткие связи заменены гибкими тросами. Закончить операцию в Керченском проливе планируют за несколько дней, запрет на судоходство введен до 14 октября.
Дмитрий Кондаков, заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост»: «Мы находимся на экваторе. Арка находится на своем месте. По выкаточным пирсам мы ее в повышенных отметках выкатили в море со стапельной площадки для дальнейшей транспортировки на фарватер».
Эта операция вызвала у крымчан ажиотаж небывалый. «Держим кулачки», «ждем», «отпросились с работы и будем смотреть», — говорили они. Для жителей полуострова этот мост — настоящая дорога жизни.
За установкой второй, автомобильной арки наблюдает без преувеличения весь город-герой Керчь. Лучшая точка обзора расположена на знаменитой горе Митридат, возле именной лавки «Крымский мост».
Александр и Лидия Критченко поднимаются на гору Митридат каждую неделю. Они наблюдают, считают недели и месяцы и строят планы первых автомобильных и железнодорожных путешествий.
Лидия Критченко, местная жительница: «Я люблю ездить без пересадки. Раньше нужно было ехать в Москву, из Москвы поездом, а теперь я буду ездить чаще, по железнодорожному мосту. А муж мой-автолюбитель будет ездить по автомобильному мосту».
Арку собирали на берегу Керченского пролива, словно огромный конструктор. Впечатляющие цифры: вес — 5,5 тысячи тонн, высота — 45 метров, длина — 227. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», всего на 50 метров короче.
Как передает корреспондент Олег Крючков, автомобильная арка на тысячу тонн легче железнодорожной, применены другие инженерные решения. Жесткие связи заменены гибкими тросами. Закончить операцию в Керченском проливе планируют за несколько дней, запрет на судоходство введен до 14 октября.
Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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